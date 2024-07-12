Где отдохнуть жителю Башкортостана: топ-5 уголков России с удивительной природой

Великолепен своим природным богатством Алтайский край. Туристы обязательно оценят голубые озера с чистейшей водой, горные реки, скалы и пещеры, окутанные множеством тайн и загадок. На Алтае вас встретят многочисленные памятники архитектуры: Успенский собор в Бийске, Алтайский мемориальный музей Титова, Государственный художественный музей и другие. Но главная достопримечательность Алтая — это все-таки природа. Стоит посмотреть на Большое Яровое озеро, Денисову пещеру, где по предположениям ученых, жили наши предки, более чем 280 тысяч лет назад. Не оставит равнодушным каскад водопадов на реке Шинок. Местность на Шинке — памятник природы и одна из популярных туристических локаций. А гора Чертов палец пользуется популярностью среди туристов, так как вокруг нее ходит не мало легенд и сказок. Есть такое поверье, что гора исцеляет женщин и придает силу мужчинам.