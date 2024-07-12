Где отдохнуть жителю Башкортостана: топ-5 уголков России с удивительной природой

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:47
Издание https://newia.ru/ сделало подборку удивительных мест отдыха.
Калининградская область
Калининградская область — одно из самых потрясающих мест для туристов и отдыхающих. Здесь есть на что посмотреть: чего стоят только исторические памятники, датирующиеся XIII веком. Это уникальные архитектурные сооружения, возведенные тевтонскими рыцарями. Завораживает своей красотой известный заповедник «Куршская коса». Он простирается между Калининградской областью и Литвой и составляет порядка 100 километров. Большая часть территории заповедника — величественный лес.
Для туристов особый интерес вызывает музей «Куршской косы», в котором собраны уникальные экспонаты, рассказывающие об истории и культуре этого края, много экспонатов, сохранившихся со средних веков.
Еще один музей, который стоит посетить в Калининградской области — это «Янтарный замок», который располагается как раз в городе Янтарном. Начиная с XIV века здесь добывали этот «солнечный камень», ведь именно в Калининградской области находилась самая большая янтарная шахта.
Кроме того, в Калининградской области можно посмотреть на старинные готические храмы, особняки и кирхи, наладиться красотой Балтийского моря и купить сувениры на память.
Кавказ
«Лучше гор могут быть только горы». И это абсолютная правда. Отправившись на Кавказ, вы узнаете, что такое настоящее великолепие и сила природы. Знаменитый Эльбрус известен на весь мир. Покорить его — мечта любого туриста и спортсмена.
На Кавказе можно одномоментно перенестись в прошлое и побывать на стене древнейшей крепости Нарын-Кала, которая находится в Дербенте. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу средних веков, посреди развалин дворца и других архитектурных сооружений. Сулакский каньон, что расположен в Дагестане — самый глубокий в Европе. Он является одним из любимейших мест всех туристов, так как завораживает своей красотой. Голубые озера Кавказа и его водопады никого не оставят равнодушным. Это произведения искусства, сотворенные руками самой природы, многие сотни лет покоряют своим первозданным великолепием.
Приморский край
От величественных гор Кавказа перенесемся к заповедной и дикой природе Приморского края. Здесь вас покорит своими размерами тайга, Японское море, уникальные бухты и необитаемые острова. Здесь еще остались редкие животные и растения, которые занесены в Красную книгу и сейчас находятся под особой защитой. Например, дальневосточный леопард, уссурийский тигр, уссурийский пятнистый олень и амурский горал.
В Приморском крае расположено 6 заповедников и 3 национальных парка. Кроме уникальной и самобытной природы, в Приморье есть и исторические памятники культуры и архитектуры. Это Владивостокская крепость, Маяк «Токаревская кошка», Покровский кафедральный собор, Николаевские триумфальные ворота и многое другое.
Алтайский край
Великолепен своим природным богатством Алтайский край. Туристы обязательно оценят голубые озера с чистейшей водой, горные реки, скалы и пещеры, окутанные множеством тайн и загадок. На Алтае вас встретят многочисленные памятники архитектуры: Успенский собор в Бийске, Алтайский мемориальный музей Титова, Государственный художественный музей и другие. Но главная достопримечательность Алтая — это все-таки природа. Стоит посмотреть на Большое Яровое озеро, Денисову пещеру, где по предположениям ученых, жили наши предки, более чем 280 тысяч лет назад. Не оставит равнодушным каскад водопадов на реке Шинок. Местность на Шинке — памятник природы и одна из популярных туристических локаций. А гора Чертов палец пользуется популярностью среди туристов, так как вокруг нее ходит не мало легенд и сказок. Есть такое поверье, что гора исцеляет женщин и придает силу мужчинам.
Сахалин
Этот край обязательно понравится тем, кто по-настоящему любит природу, дикую и первозданную, почти не тронутую человеком: горы, водопады, озера, Охотское и Японское моря. Куда бы не направились вы с туристической экспедицией, везде вас ждет завораживающая красотой природа. Знатоки говорят, что изучать Сахалин можно бесконечно, и каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое.
Стоит сказать, что Сахалин — это единственный край в России, который располагается на островах. Кроме главного острова — Сахалина есть еще множество мелких, их насчитывается более полусотни.
Приехав на Сахалин, обязательно нужно посетить Тихую Бухту, которая считается одной из самых красивых. Бухта преимущественно состоит из камней и скал. А свое название «Тихая» она получила отнюдь не случайно: здесь действительно очень тихо и спокойно, никакой суеты.
Между мысами Великан и Птичий располагается уникальной красоты побережье. Ветер и морская вода сотни лет создавали здесь гроты и арки, которые протягиваются по всему песчаному побережью, создавая неповторимый рельеф местности.
Приезжать на Сахалин лучше всего летом или ранней осенью, и этот незабываемый край раскроет перед вами свои тайны и подарит массу впечатлений на всю жизнь.