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Деревья пришибли двух человек в Уфе

Деревья пришибли двух человек в Уфе

12 июля 2024, 11:15
Фото: Кирилл Первов
Еще одна пострадавшая от порывов шквалистого ветра нашлась в Стерлитамаке, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

В результате падения деревьев в Башкирии в пятницу, 12 июля, пострадало три человека. Две жертвы стихии — в Уфе, еще одна — в Стерлитамаке. Среди пострадавших один мужчина и две женщины. Всем им потребовалась помощь врачей.

В Уфе дерево упало на пожалую пару. Пострадавший — мужчина, 1942 года рождения, а пострадавшая — женщина, 1949 года рождения. В Стерлитамаке под удар стихии, а затем — и ствола и веток дерева, попала девушка, 2004 года рождения. Все трое были госпитализированы в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.

— Причины происшествия устанавливаются, — отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Напомним, ранее спасатели распространили в Уфе штормовое предупреждение. Немилость стихии — с ветром, дождем и градом — ожидается с 20:00 пятницы, 12 июля.

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