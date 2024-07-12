Деревья пришибли двух человек в Уфе

В результате падения деревьев в Башкирии в пятницу, 12 июля, пострадало три человека. Две жертвы стихии — в Уфе, еще одна — в Стерлитамаке. Среди пострадавших один мужчина и две женщины. Всем им потребовалась помощь врачей.



В Уфе дерево упало на пожалую пару. Пострадавший — мужчина, 1942 года рождения, а пострадавшая — женщина, 1949 года рождения. В Стерлитамаке под удар стихии, а затем — и ствола и веток дерева, попала девушка, 2004 года рождения. Все трое были госпитализированы в учреждения здравоохранения для оказания медицинской помощи.



— Причины происшествия устанавливаются, — отметил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.



Напомним, ранее спасатели распространили в Уфе штормовое предупреждение. Немилость стихии — с ветром, дождем и градом — ожидается с 20:00 пятницы, 12 июля.