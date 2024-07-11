Жители Шакши попали под волну ненависти из-за пробок в Уфе

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Местные сообщества Vk и Telegram-каналы пестрят язвительными постами в адрес жителей микрорайона.
— На Восточном выезде из-за шакшинцев огромные пробки. Уже не только в часы пик, а весь день, — сетует пользователь соцсетей.
— Зачем вы все оттуда едете? Можно же через Иглино, через Карпово и через Базилевку, — выразил своё недоумение уфимец.
— Люди не работают чтоль, откуда в это время столько машин-то?
Напомним, мост через реку Уфу из Шакши перекрыли до 24 июля. Для объезда переправы большинству пришлось пользоваться самой близкой дорогой — платным Восточным выездом. Организация дорожного движения на время закрытия моста вызвала у горожан к властям множество вопросов. На неудобства жалуются также и пассажиры общественного транспорта.
Впрочем, большинство всё же не разделило пыла земляков и не стала искать виноватых среди водителей, ставших заложниками ситуации.
— Из-за шакшинцев??? А может из-за не совсем адекватных руководителей ведомств и республики? — предположил горожанин
— Я хоть в Шакше и не живу, но обращаться так к жителям своего города со стороны автора — это, по крайней мере, глупо.
— Ну наконец-то нашли виноватых!!! А то весь город в недоумении пребывал))) — иронизирует уфимец.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на долгое время перекроют Зининский путепровод. Ограничения вступают в силу уже с 11 июля.