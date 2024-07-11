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Жители Шакши попали под волну ненависти из-за пробок в Уфе

Жители Шакши попали под волну ненависти из-за пробок в Уфе

11 июля 2024, 04:36
Фото: vk.com
В немилости уфимских водителей после закрытия переправы оказались не только чиновники — многие автолюбители, вынужденные теперь стоять в пробках, переключили своё недовольство на хлынувших по Восточному выезду шакшинцев.

Местные сообщества Vk и Telegram-каналы пестрят язвительными постами в адрес жителей микрорайона.

— На Восточном выезде из-за шакшинцев огромные пробки. Уже не только в часы пик, а весь день, — сетует пользователь соцсетей.
— Зачем вы все оттуда едете? Можно же через Иглино, через Карпово и через Базилевку, — выразил своё недоумение уфимец.
— Люди не работают чтоль, откуда в это время столько машин-то?

Напомним, мост через реку Уфу из Шакши перекрыли до 24 июля. Для объезда переправы большинству пришлось пользоваться самой близкой дорогой — платным Восточным выездом. Организация дорожного движения на время закрытия моста вызвала у горожан к властям множество вопросов. На неудобства жалуются также и пассажиры общественного транспорта.

Впрочем, большинство всё же не разделило пыла земляков и не стала искать виноватых среди водителей, ставших заложниками ситуации.

— Из-за шакшинцев??? А может из-за не совсем адекватных руководителей ведомств и республики? — предположил горожанин
— Я хоть в Шакше и не живу, но обращаться так к жителям своего города со стороны автора — это, по крайней мере, глупо.
— Ну наконец-то нашли виноватых!!! А то весь город в недоумении пребывал))) — иронизирует уфимец.
В Уфе перекроют Зининский путепровод
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе на долгое время перекроют Зининский путепровод. Ограничения вступают в силу уже с 11 июля.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Жалобы#Соцсети#Новости Башкирии#Транспорт#Пробки#Восточный выезд#Шакшинский мост#Шакша
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