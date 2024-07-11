Жители Шакши попали под волну ненависти из-за пробок в Уфе

Напомним, мост через реку Уфу из Шакши перекрыли до 24 июля. Для объезда переправы большинству пришлось пользоваться самой близкой дорогой — платным Восточным выездом. Организация дорожного движения на время закрытия моста вызвала у горожан к властям множество вопросов. На неудобства жалуются также и пассажиры общественного транспорта.