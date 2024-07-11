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Updated Сегодня, 11:04

Жителей Уфы отправили за водой на колонки

Жителей Уфы отправили за водой на колонки

11 июля 2024, 10:57
Фото: 1MI
Из-за аварии коммунальной инфраструктуры под отключение попали несколько районов столицы Башкирии, сообщает управление городское гражданской защиты.

Попавшим в зону отключения холодной воды жителям районов Уфы рекомендовали пользоваться уличными колонками и ждать подвоза воды. Месторасположение колонок с питьевой водой и адреса доставки указали городские спасатели. Правда, когда ждать водовозки, не сообщается.

Отключение воды в микрорайоне «Затон», посёлке 8 Марта и в двух ЖК — «8 Марта» и «Сосны» — провели в четверг, 11 июля. Причина — необходимость ремонта трубопровода диаметром 80 см. Кроме того, сотрудники аварийных служб откачивают воду из затопленных подвалом множества домов.

Как сообщает управление гражданской защиты населения Уфы, в зону отключения попали почти 700 частных и многоквартирных домов и пара десятка организаций. Кроме того, прогнозировалось снижение давление в системе водопровода на прилегающих территориях: это еще около 1 500 зданий и сотни организаций, в том числе — медицинских.

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