Жителей Уфы отправили за водой на колонки

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Попавшим в зону отключения холодной воды жителям районов Уфы рекомендовали пользоваться уличными колонками и ждать подвоза воды. Месторасположение колонок с питьевой водой и адреса доставки указали городские спасатели. Правда, когда ждать водовозки, не сообщается.
Отключение воды в микрорайоне «Затон», посёлке 8 Марта и в двух ЖК — «8 Марта» и «Сосны» — провели в четверг, 11 июля. Причина — необходимость ремонта трубопровода диаметром 80 см. Кроме того, сотрудники аварийных служб откачивают воду из затопленных подвалом множества домов.
Как сообщает управление гражданской защиты населения Уфы, в зону отключения попали почти 700 частных и многоквартирных домов и пара десятка организаций. Кроме того, прогнозировалось снижение давление в системе водопровода на прилегающих территориях: это еще около 1 500 зданий и сотни организаций, в том числе — медицинских.