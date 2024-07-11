Жителей Уфы отправили за водой на колонки

Как сообщает управление гражданской защиты населения Уфы, в зону отключения попали почти 700 частных и многоквартирных домов и пара десятка организаций. Кроме того, прогнозировалось снижение давление в системе водопровода на прилегающих территориях: это еще около 1 500 зданий и сотни организаций, в том числе — медицинских.