Затянутого в шлюзы ребёнка ищут третьи сутки в Башкирии

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Published Сегодня, 05:38
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Промежуточные итоги второго дня поисков утонувшего ребёнка подвели в Республике Башкортостан.
Напомним, трагический инцидент случился в минувшую среду, 9 июля, в Белорецком районе. Семилетний ребёнок в компании троих друзей гулял в районе шлюзов на реке Белой. В какой-то момент мальчик оступился и угодил в воду как раз в момент открытия гидротехнических сооружений. Товарищи отчаянно пытались спасти приятеля, но вытащить попавшего в беду друга у детей самостоятельно не вышло.
По данным ГК по ЧС, поиски не прекращались весь день 10 июля — водолазами за сутки было обследовано 32 км акватории водоёма. Тем не менее, пока результатов работа не принесла — спасатели и волонтёры продолжают искать ребёнка.
Ранее Mkset публиковал кадры с места происшествия. Спасатели объяснили, как именно произошла трагедия.