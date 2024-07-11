Затянутого в шлюзы ребёнка ищут третьи сутки в Башкирии

Напомним, трагический инцидент случился в минувшую среду, 9 июля, в Белорецком районе. Семилетний ребёнок в компании троих друзей гулял в районе шлюзов на реке Белой. В какой-то момент мальчик оступился и угодил в воду как раз в момент открытия гидротехнических сооружений. Товарищи отчаянно пытались спасти приятеля, но вытащить попавшего в беду друга у детей самостоятельно не вышло.