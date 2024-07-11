Замгубернатора Югры Ислаев рассказал об оснащении новой больницы в Нижневартовске

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В интервью журналистам Муксун.fm, вице-губернатор Югры Азат Ислаев рассказал, что строительные работы на объекте уже завершались в период введения антироссийских экономических санкций и многие жители региона сомневались, что строительство будет завершено. Ислаев подчеркнул, что строительство шло сложно, 17 лет.
Азат Ислаев выразил уверенность, что в данном учреждении будет достаточно комфортно и пациентам, и медикам, которые получат все необходимые условия для оказания качественного лечения.
Затем журналисты пообщались с экспертами на тему дальнейшей работы медицинского хаба.
Также отмечается, что над реализацией проекта строительства медицинского хаба, рассчитанного на 1100 мест, в рамках программы «Сотрудничество» работали специалисты из ХМАО-Югры, ЯНАО и Тюменской области.
Первичная документация на строительство окружной больницы была разработана еще в 2006 году. В 2007 году началась работа по проектированию объекта, а уже в 2012 году строительством занялся генподрядчик из Москвы «СтройПрестиж». Однако через год контракт с генподрядчиком был разорван, а стройка была заморожена. Начался процесс поиска нового подрядчика. С этого времени стройка шла с частыми перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до нынешнего лета.
О конечных сроках ввода в эксплуатацию больницы в Нижневартовске заявил глава минздрава Михаил Мурашко в ходе разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
Руководитель департамента строительства и ЖКХ Югры Матвей Каров сообщил, что Нижневартовская окружная больница — долгожданный объект для региона, а также самый проблемный и масштабный. Он также высоко оценил работу, которую сделали работники стройкомплекса Югры.
Отмечается, что данный медицинский хаб состоит из шести блоков, возведенных на площади, превышающей 100 тыс. квадратных метров — это примерно как 15 футбольных полей. Медицинскую помощь здесь будут оказывать до 2,5 тыс. медиков.
Для решения кадрового вопроса руководство окружной больницы разработало специальный план, предусматривающий прием на работу специалистов, которые в настоящее время в рамках целевой квоты проходят обучение в ординатуре.