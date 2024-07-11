Замгубернатора Югры Ислаев рассказал об оснащении новой больницы в Нижневартовске

Первичная документация на строительство окружной больницы была разработана еще в 2006 году. В 2007 году началась работа по проектированию объекта, а уже в 2012 году строительством занялся генподрядчик из Москвы «СтройПрестиж». Однако через год контракт с генподрядчиком был разорван, а стройка была заморожена. Начался процесс поиска нового подрядчика. С этого времени стройка шла с частыми перерывами и переносами сроков сдачи вплоть до нынешнего лета.