mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

В Башкирии загорелся кинотеатр

В Башкирии загорелся кинотеатр

11 июля 2024, 04:58
Фото: МЧС
Всему виной — искры в блоке питания.

Пожар в кинотеатре «Аврора» произошёл в Бирске, сообщает МЧС Республики Башкортостан. Инцидент случился утром четверга, 11 июля.

По данным спасателей, пламя разгорелось на втором этаже развлекательного центра — очаг возник в блоке питания промышленного холодильника. Заметившие это сотрудники позвонили в 112 и доложили обо всём.

Фото: МЧС

Пламя удалось ликвидировать ещё до приезда экстренных служб — сотрудники погасили пожар с помощью огнетушителя. Огонь успел ращгореть лишь на площади 0,5 кв. м.

Что именно привело к возгоранию — сейчас пытаются выяснить компетентные органы, на месте работает дознаватель МЧС,

Читайте также:
Магазин сгорел в БашкирииВ центре Уфы горит строящийся многоквартирный домМомент взрыва газа в Стерлитамаке попал на видео
#Происшествия#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Спасатели#Бирск#Кинотеатр#Инциденты#ТЦ
Подпишитесь
Жители Шакши попали под волну ненависти из-за пробок в Уфе
Сегодня, 04:36
Жена утонула на глазах у мужа в Башкирии
Вчера, 19:15
Дворовые разборки в Уфе заинтересовали Александра Бастрыкина
Вчера, 19:07
Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти
Вчера, 18:54
Госдума решила выплачивать «кэшбек» семьям
Вчера, 17:19
Уфимцы в отчаянии от затяжной реконструкции улицы Пугачева
Вчера, 16:39