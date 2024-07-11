В Башкирии загорелся кинотеатр

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Пожар в кинотеатре «Аврора» произошёл в Бирске, сообщает МЧС Республики Башкортостан. Инцидент случился утром четверга, 11 июля.
По данным спасателей, пламя разгорелось на втором этаже развлекательного центра — очаг возник в блоке питания промышленного холодильника. Заметившие это сотрудники позвонили в 112 и доложили обо всём.
Пламя удалось ликвидировать ещё до приезда экстренных служб — сотрудники погасили пожар с помощью огнетушителя. Огонь успел ращгореть лишь на площади 0,5 кв. м.
Что именно привело к возгоранию — сейчас пытаются выяснить компетентные органы, на месте работает дознаватель МЧС,