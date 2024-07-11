В Башкирии за смерть пешехода выплатят ₽1,2 млн

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Published Сегодня, 16:00
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Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами на три года.
В октябре 2022 года обвиняемый, находясь за рулем грузовика «ГАЗ-32213», не имея водительского удостоверения, сбил женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Потерпевшую доставили в медицинскую организацию, где она скончалась.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с владельца грузовика компенсацию морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей в пользу дочери и внука погибшей.