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В Башкирии за смерть пешехода выплатят ₽1,2 млн

В Башкирии за смерть пешехода выплатят ₽1,2 млн

11 июля 2024, 16:00
Фото: 1MI
В Октябрьском городе Башкортостана вынесен приговор водителю, не имеющему прав, который сбил пешехода на переходе, приведя к смертельному исходу, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

Суд приговорил обвиняемого к четырем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил его права управлять транспортными средствами на три года.

В октябре 2022 года обвиняемый, находясь за рулем грузовика «ГАЗ-32213», не имея водительского удостоверения, сбил женщину, переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Потерпевшую доставили в медицинскую организацию, где она скончалась.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с владельца грузовика компенсацию морального вреда в сумме 1,2 миллиона рублей в пользу дочери и внука погибшей.

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