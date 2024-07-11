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Молодая кровь «прокачает» туризм в Башкирии

Молодая кровь «прокачает» туризм в Башкирии

11 июля 2024, 07:39
Фото: Изображение Midjourney
Молодежный совет будет функционировать при Министерстве предпринимательства и туризма Республики на правах консультативно-совещательного органа, следует из текста приказа министерства.

Совет создается в целях оказания содействия министерству в реализации государственной политики в сфере предпринимательства и туризма. В связи с этим его решения будут носить рекомендательный характер, а сам он будет существовать на общественных началах. В совет войдут граждане в возрасте от 18 до 35 лет, следует из текста постановления.

Среди задач совета выделяются следующие: выдвижение общественных инициатив, связанных деятельностью министерства; участие в информировании молодежи о ключевых направлениях деятельности Минтуризма региона и в организации публичного обсуждения вопросов, касающихся его деятельности в области реализации государственной политики в сфере предпринимательства и туризма; рассмотрение инициатив молодых граждан региона в возрасте от 14 до 35 лет, молодежных общественных объединений и иных НКО; содействие в реализации приоритетных направлений и проектов в сфере, направленной на реализацию государственной политики в предпринимательства и туризма; содействие министерству в повышении социальной активности молодежи, молодежных общественных организаций и др.

Предполагается, что совет будет вносить в предложения по разработке проектов нормативных правовых актов республики в сфере деятельности Министерства, в реализации социально значимых инициатив; принимать участие в мероприятиях, проводимых Министерством.

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