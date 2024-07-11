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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Таксиста обманул клиент в Башкирии

Таксиста обманул клиент в Башкирии

11 июля 2024, 11:23
Фото: 1MI
Вместо пары сотен рублей извозчик получил кредит в ₽350 000, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Необычная схема мошенничества была реализована аферистами в Башкирии. Жертвой обмана стал таксист. Он поверил звонившему ему «клиенту», который в телефонном разговоре получил данные карты извозчика и оформил на него солидный кредит в банке.

— Пока таксист из Белорецкого района ехал на поступивший заказ, ему позвонил клиент и сообщил, что такси заказал для своей девушки и готов оплатить поездку напрямую по карте банковским переводом. С этой целью клиент убедил таксиста сообщить номер банковской карты и код из смс-сообщения. Оплаты и клиента водитель так и не дождался, а позже обнаружил, что на его имя оформлен кредит в размере ₽350 000, — сообщает МВД Башкирии.

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