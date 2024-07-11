Таксиста обманул клиент в Башкирии

— Пока таксист из Белорецкого района ехал на поступивший заказ, ему позвонил клиент и сообщил, что такси заказал для своей девушки и готов оплатить поездку напрямую по карте банковским переводом. С этой целью клиент убедил таксиста сообщить номер банковской карты и код из смс-сообщения. Оплаты и клиента водитель так и не дождался, а позже обнаружил, что на его имя оформлен кредит в размере ₽350 000, — сообщает МВД Башкирии.