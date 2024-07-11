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Шакшинский мост откроют раньше срока в Уфе

Шакшинский мост откроют раньше срока в Уфе

11 июля 2024, 10:31
Мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев в четверг, 11 июля, приехал с проверкой на переправу через реку Уфу из микрорайона Шакша.

Как утверждают местные СМИ, в ходе инспектирования работ градоначальник поручил открыть мост раньше намеченного срока и «не сбавлять темпы».

Напомним, Шакшинский мост закрыли 9 июля и намерены были открыть 24 июля. Необходимость перекрытия дороги обусловили тем, что для следующего этапа работ потребовалось обеспечить неподвижность моста — поток машин вызывал колебания конструкций, из-за которых продолжать ремонт было технически невозможно.

Конкретной даты нового дедлайна обозначено не было. На официальных ресурсах администрации города пока также не появлялось информации.

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#Общество#Город#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Мост#Шакшинский мост#Шакша
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