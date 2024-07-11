Шакшинский мост откроют раньше срока в Уфе

Напомним, Шакшинский мост закрыли 9 июля и намерены были открыть 24 июля. Необходимость перекрытия дороги обусловили тем, что для следующего этапа работ потребовалось обеспечить неподвижность моста — поток машин вызывал колебания конструкций, из-за которых продолжать ремонт было технически невозможно.