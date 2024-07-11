Шакшинский мост откроют раньше срока в Уфе

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Как утверждают местные СМИ, в ходе инспектирования работ градоначальник поручил открыть мост раньше намеченного срока и «не сбавлять темпы».
Напомним, Шакшинский мост закрыли 9 июля и намерены были открыть 24 июля. Необходимость перекрытия дороги обусловили тем, что для следующего этапа работ потребовалось обеспечить неподвижность моста — поток машин вызывал колебания конструкций, из-за которых продолжать ремонт было технически невозможно.
Конкретной даты нового дедлайна обозначено не было. На официальных ресурсах администрации города пока также не появлялось информации.