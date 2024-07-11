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Мужчина застрял в скале из-за шпица

Мужчина застрял в скале из-за шпица

11 июля 2024, 20:26
Фото: Кирилл Первов
Спасатели Башкирии получили крайне необычный вызов из Белорецкого района вечером в четверг, 11 июля, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

«Мы в ответе за тех, кого приручили». Эту фразу из «Маленького принца» явно взял за основу совести 39-летний мужчина, который в четверг отправился на прогулку в скалистую живописную местность Белорецкого района Башкирии. Мужчина гулял и любовался природой в компании своего питомца — очаровательного шпица. Вместе они пришли на Розовые скалы. Озорной пушистик, видимо, так обрадовался раздолью, что случайно угодил в щель с кале. Хозяин бросился его спасать и… застрял сам. С собой у мужчины был телефон. Он набрал 112.

— На место выезжали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, но, к счастью, к их приезду 39-летний мужчина смог выбраться из плена самостоятельно, — завершил историю прогулки с собакой Кирилл Первов.

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