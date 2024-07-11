Как жителям Башкирии узнать остаток материнского капитала, чтобы его получить?

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
На встрече с победителями и призерами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», который проводился с целью укрепления традиционных семейных ценностей, глава государства поддержал хорошую идею: выплачивать семьям неизрасходованный остаток материнского капитала по сертификату. По словам Президента, эти деньги можно будет использовать, например, на приобретение товаров для школы, что также очень актуально в конце лета.
Напоминаем, что в 2024 году сумма материнского капитала на первого ребенка — 631 тысяча рублей, а на второго — 834 тысячи.
Как узнать свой остаток материнского капитала?
Свой остаток материнского капитала можно узнать, не выходя из дома, используя смартфон или компьютер. Это просто и удобно!
Для этого гражданин должен быть зарегистрирован на портале Госуслуг и иметь там личный кабинет.
Как получить выписку на портале Госусуг
Отметим, что выписка, которую вы распечатали сами, не имеет юридической силы. Если вам нужна выписка для определенных инстанций и действий, ее должны заверить специалисты, например, сотрудники МФЦ (многофункциональный центр) или Социального фонда России.
Как заверить выписку в МФЦ
Чтобы сотрудник многофункционального центра заверил вашу выписку об остатке материнского капитала, вам необходимо:
Как быстро можно получить свой остаток?
Получить свой остаток прямо сейчас не получится. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, на разработку законопроекта, его рассмотрение и утверждение может понадобится несколько месяцев. А подписание соответствующих документов Президентом занимает также несколько дней. После того, как Президент страны Владимир Путин подпишет законопроект, его официально опубликуют в том числе, в средствах массовой информации, это позволит людям знать дату принятия документа, когда он вступает в законную силу. Кроме того, Социальный фонд будет направлять уведомления семьям, имеющим остаток материнского капитала.
Из истории маткапитала
Начиная с 2007 года в России начала действовать программа поддержки семей — материнский капитал. Это нововведение несказанно обрадовало людей, ведь никогда еще люди не получали сразу солидную сумму за рождение детей.
Так появился термин «ипотечные дети». Но не все были согласны рожать детей из-за материнского капитала.
— Я всегда хотела иметь только одного ребенка. В наше сложное время нужно думать не только о том, как купить квартиру, нарожав детей, но и дать каждому ребенку счастливое благополучное детство, дать каждому качественное образование и дорогу в жизнь. Материнский капитал, конечно, может помочь немного покрыть ипотеку, но я считаю, что рожать ребенка для этого — не справедливо по отношению к нему, — поделилась своим мнением Инна.
Что нужно знать при покупке квартиры с материнским капиталом
Действительно, именно на покупку жилья и погашение ипотеки в основном тратят средства материнского капитала жители нашей страны, в том числе и Башкортостана.
Юристы напоминают, что если вы покупаете квартиру или дом и используете средства материнского капитала, то необходимо оформить согласие на выделение доли ребенка в новой квартире. Законом четко не регламентируется, какая именно это будет доля. Она может быть и совсем маленькая, например, 1/10 часть. Порядочные родители, по мнению юристов, обычно выделяют детям приличные доли.
Если родители покупают новое просторное жилье с использованием материнского капитала, а для этого продают старую квартиру, в которой уже есть доля ребенка, тогда необходимо получить разрешение и согласие на эту сделку со стороны органов опеки. Именно этот орган проверит законность продажи и покупки квартиры и проследит, чтобы ребенок не был «обижен» и получил законно причитающуюся ему долю.
В жизни всякое бывает: комментарии людей
— Доли, выделенные детям при покупке квартиры — это настоящая проблема при продаже квартиры, если решите купить новое жилье. Нужно разрешение органов опеки, а мы столкнулись еще и с тем, что покупатели нашей квартиры, как узнают, что там есть детские доли, отказываются от сделки из-за волокиты с бумагами, — комментирует Наталья.
— Я покупала квартиру в ипотеку и использовала материнский капитал. Так случилось, что с мужем пришлось разводиться. Теперь я обязана выделить долю не только детям, но и бывшему мужу. И продать квартиру без согласия бывшего супруга не могу, — рассказала Ольга.
— Если вы купили квартиру с использованием материнского каптала, то продать вы ее просто так не сможете и купить новое жилье. Покупать новую квартиру можно только с разрешения владельцев долей и только с лучшими условиями проживания, а это значит дороже — поделилась Алена.
Как бы то ни было, материнский капитал стал хорошим подспорьем молодым семьям в приобретении своего жилья, а также позволил детям получить необходимое образование.