Как жителям Башкирии узнать остаток материнского капитала, чтобы его получить?

Получить свой остаток прямо сейчас не получится. Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты РФ, на разработку законопроекта, его рассмотрение и утверждение может понадобится несколько месяцев. А подписание соответствующих документов Президентом занимает также несколько дней. После того, как Президент страны Владимир Путин подпишет законопроект, его официально опубликуют в том числе, в средствах массовой информации, это позволит людям знать дату принятия документа, когда он вступает в законную силу. Кроме того, Социальный фонд будет направлять уведомления семьям, имеющим остаток материнского капитала.