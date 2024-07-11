Ипотека в Башкирии начала обвал

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
ЦБ РФ внес изменения в данные по средним процентным ставкам ипотечных кредитов в субъектах России. Так, в Башкирии средняя ставка в последний месяц весны составила 8,49% годовых. Отметим, что в 2022 году она составляла 8,35%. Наивысшего значения она достигла в феврале 2024 года, составив 8,78%.
В среднем по России показатели ипотечной ставки составили 8,46%. Самый низкий процент, по данным Центрального банка, в Якутии — 5,55%., самый высокий в республике Чечня — 14,39%.
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