Ипотека в Башкирии начала обвал

ЦБ РФ внес изменения в данные по средним процентным ставкам ипотечных кредитов в субъектах России. Так, в Башкирии средняя ставка в последний месяц весны составила 8,49% годовых. Отметим, что в 2022 году она составляла 8,35%. Наивысшего значения она достигла в феврале 2024 года, составив 8,78%.