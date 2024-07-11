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Posted 11 июля, 06:20

Published 11 июля, 06:20

Modified 11 июля, 07:33

Updated 11 июля, 07:33

Потомство Хабирова покажут туристам

11 июля 2024, 06:20
Потомство зубров, завоз которых курировал глава Башкирии, уже показали журналистам — сообщают местные СМИ.

О первом родившемся зубрёнке в регионе стало известно в начале июня 2024 года. Напомним, экзотических для республики животных — всего 18 взрослых особей — привезли для разведения из Беларуси в 2023 году по протекторату администрации Башкортостана.

Между тем наблюдателей к зверям пускают пока лишь издалека. Объясняют это тем, что животные пока не привыкли к людям. Зрителям разрешено смотреть на зубров со 150-метрового расстояния. В скором времени руководство планирует разрешить посещение площадки для наблюдения туристам.

Ранее руководитель республики рассказывал о другом пополнении в своём доме — Радий Хабиров поделился кадрами гнездышка с птенцами во дворе своего дома.

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#Общество#Башкортостан#Туризм#Новости Башкирии#Животные#Природа#Зубры
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