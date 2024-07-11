Потомство Хабирова покажут туристам

Между тем наблюдателей к зверям пускают пока лишь издалека. Объясняют это тем, что животные пока не привыкли к людям. Зрителям разрешено смотреть на зубров со 150-метрового расстояния. В скором времени руководство планирует разрешить посещение площадки для наблюдения туристам.