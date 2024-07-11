Башкортостан и Узбекистан укрепляют стратегическое сотрудничество

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Председатель Жокаргы Кенеса (Верховного Совета) узбекской Республики Каракалпакстан, Аманбай Орынбаев, прибыл в Башкортостан на рабочий визит, который стал знаковым для развития двусторонних отношений между регионами. Встречая его в аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима, Глава Башкортостана Радий Хабиров подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества.
Известно, что в мае текущего года Радий Хабиров и председатель Совета министров Республики Каракалпакстан Фарход Эрманов уже делились планами по реализации совместных проектов. Один из ключевых проектов — строительство транспортно-логистического центра в Башкортостане, который станет платформой для поставок узбекской сельхозпродукции в различные регионы России.
В ходе своего пребывания, Аманбай Орынбаев посетит не только индустриальный парк «Уфимский», но и ряд промышленных предприятий, агропарк «ЕврАзия» и Межвузовский студенческий кампус Евразийского НОЦ. Помимо этого, запланированы официальная встреча с Главой республики Радием Хабировым и рабочее совещание с участием представителей деловых кругов обеих территорий.