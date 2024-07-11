Башкортостан и Узбекистан укрепляют стратегическое сотрудничество

Известно, что в мае текущего года Радий Хабиров и председатель Совета министров Республики Каракалпакстан Фарход Эрманов уже делились планами по реализации совместных проектов. Один из ключевых проектов — строительство транспортно-логистического центра в Башкортостане, который станет платформой для поставок узбекской сельхозпродукции в различные регионы России.