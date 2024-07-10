Жертвами страшного ДТП в Татарстане стала многодетная семья из Уфы

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, 36-летний мужчина, не выбрал безопасную скорость при перестроении, совершил наезд на дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.
В результате аварии девочка-пассажир погибла на месте, ее отец скончался при доставлении в больницу. Мать и еще двое детей, 2 и 12 лет, с травмами были доставлены в больницу.
Известно, что пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, их мать в реанимации.
Как установили следователи, в легковом автомобиле находилась многодетная семья из Уфы. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Местная прокуратура инициировала процессуальную проверку обстоятельств ДТП и взяла ход расследования под свой контроль.