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Published Сегодня, 15:09

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Updated Сегодня, 15:11

Жертвами страшного ДТП в Татарстане стала многодетная семья из Уфы

Жертвами страшного ДТП в Татарстане стала многодетная семья из Уфы

10 июля 2024, 15:09
Фото: Госавтоинспекция Татарстана
В Актанышском районе Татарстана на 1139 км автодороги М-7 «Волга» произошло страшное ДТП, в котором погибла 8-летняя девочка и ее отец, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля Kia, 36-летний мужчина, не выбрал безопасную скорость при перестроении, совершил наезд на дорожное ограждение, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем MAN.

В результате аварии девочка-пассажир погибла на месте, ее отец скончался при доставлении в больницу. Мать и еще двое детей, 2 и 12 лет, с травмами были доставлены в больницу.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

Известно, что пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести, их мать в реанимации.

Как установили следователи, в легковом автомобиле находилась многодетная семья из Уфы. Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники полиции. Местная прокуратура инициировала процессуальную проверку обстоятельств ДТП и взяла ход расследования под свой контроль.

Видео: Госавтоинспекция Татарстана
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