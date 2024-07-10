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Затянутого в шлюзы ребенка ищут более 20 человек в Башкирии

Затянутого в шлюзы ребенка ищут более 20 человек в Башкирии

10 июля 2024, 10:05
Фото: МЧС РБ
Спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината и волонтеры не теряют надежду найти семилетнего мальчика, сообщает председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.
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Дети

Поиски пропавшего на пруду ребенка в Белорецком районе продолжаются в среду, 10 июля, в Башкирии. Поиски ведутся как на акватории реки, так и по береговой линии. В поисках задействованы спасатели Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, пожарные Белорецкого металлургического комбината, а также волонтеры.

— Для этого задействован 21 человек, в том числе спасатели и волонтеры, а также пять единиц плавсредств — три лодки и два катамарана, — сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. — Все обстоятельства и причины произошедшего происшествия устанавливаются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.

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