Затянутого в шлюзы ребенка ищут более 20 человек в Башкирии

— Для этого задействован 21 человек, в том числе спасатели и волонтеры, а также пять единиц плавсредств — три лодки и два катамарана, — сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов. — Все обстоятельства и причины произошедшего происшествия устанавливаются. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.