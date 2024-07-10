Впихнуть невпихуемое: уфимцам предложили тесные электрички вместо моста

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Напомним, до 24 июля 2024 года в Уфе перекрыли Шакшинский мост — важную транспортную артерию, соединявшую микрорайон с остальной частью города. Уфимцам пришлось довольствоваться платной трассой — самым коротким, но отнюдь не самым удобным путём — и двумя трассами, используя которые придётся делать огромный крюк.
Чтобы разгрузить дорожную сеть, власти предложили людям воспользоваться электричками и увеличили число рейсов, однако, и их оказалось мало. Соцсети в первый же день после перекрытия заполонили фотографии «штурмующих» вагоны горожан.
— Народ еле залез, до последнего торчали из дверей спины и то, что ниже.
— И это еще учебный год не начался. А закрывать будут еще в сентябре и октябре.
— Как хорошо, что сессия сдана и не надо в Уфу.
Помимо недостаточной вместительности электричек, вопросы у горожан вызывают и неработающие системы охлаждения воздуха.
— Еле залезли, ещё и кондёр отключили, что за мучение?
— Едем, как в бане. А после такого экстрима людям ещё и на работе весь день торчать. Потом — обратно в тех же условиях.
— Обязательно при этом находятся те, кому из открытых окон «дует».
Впрочем, некоторым горожанам власти всё же смогли угодить — старшее поколение благодаря забитым вагонам смогло вернуться воспоминаниями во времена молодости.
— Столько народу. Сразу вспомнил старые добрые времена, когда был студентом. Мы ехали стоя — и ничего, живем дальше. А тут сразу столько нытья. У нас никакого кондёра не было.
— Раньше, помню, в пещере жили, на мамонта охотились, ничё — жили же как-то, — резонно ответил другой пользователь.
Не менее остро стоит и вопрос о количестве парковочных мест. Между тем ранее чиновники обещали, что в течение пары дней места для машин будут расширены.
— Это жесть. Иглино, Шакша и ещё ближайшие деревни и садовики без машин. И все в одну электричку.
— Многие доезжают от дома до электрички, чтобы не стоять в пробках и бросают машины у станции. А места тут для автомобилистов нет совсем. Прежде, чем попасть на отправление, надо ещё потратить время на поиск места.
Отметим, что после массовых жалоб чиновники запустили дополнительные пригородные поезда. Исправит ли это ситуацию — покажет время.