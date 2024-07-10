В Уфе перекроют Зининский путепровод

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:35
Updated Сегодня, 15:35
Перекрытие связано с строительством участка от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Водителей просят учитывать перекрытие дороги при планировании поездок.
Однако некоторые уфимцы реагируют на закрытие дорог с юмором.
— Закройте вообще всю М5 и все подъезды к городу.
— Шел 2924 год, многие уже перешли на флай джеты, но Зининский путепровод до сих пор был на реконструкции… встречайте новую трилогию «Зининский переезд или как это было в 2024г»
— В пятницу будет коллапс с 30-ти бальными пробками, — комментируют пользователи соцсетей.
Напомним, с 9 по 24 июля полностью закрыто движение по Шакшинскому мосту. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Также закрыт участок трассы М-5 «Урал» на ремонт. Завершить работы планируют до конца августа 2024 года.
Уфимцам придется проявлять терпение и искать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в пути.