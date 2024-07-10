В Уфе перекроют Зининский путепровод

В Уфе с 11 по 17 июля будет закрыто движение по двум полосам Зининского путепровода в сторону Нагаево, сообщает Минтранс РБ.

Перекрытие связано с строительством участка от транспортной развязки на автодороге М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Водителей просят учитывать перекрытие дороги при планировании поездок. Однако некоторые уфимцы реагируют на закрытие дорог с юмором. — Закройте вообще всю М5 и все подъезды к городу. — Шел 2924 год, многие уже перешли на флай джеты, но Зининский путепровод до сих пор был на реконструкции… встречайте новую трилогию «Зининский переезд или как это было в 2024г» — В пятницу будет коллапс с 30-ти бальными пробками, — комментируют пользователи соцсетей. Напомним, с 9 по 24 июля полностью закрыто движение по Шакшинскому мосту. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также закрыт участок трассы М-5 «Урал» на ремонт. Завершить работы планируют до конца августа 2024 года. Уфимцам придется проявлять терпение и искать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в пути. Читайте также: Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого Шакшинского моста ДТП и пробки: как Восточный выезд справляется с перекрытием моста из Шакши Трассу М-5 «Урал» перекроют на ремонт в Башкирии