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В Уфе добавят вагоны в электричках до Шакши

В Уфе добавят вагоны в электричках до Шакши

10 июля 2024, 15:57
Фото: БашДТП
Шакшинский мост в Уфе полностью закрыли для ремонта, вызвав хаос на дорогах и в общественном транспорте, сообщает Управления по строительству и ремонту дорог администрации.

Первый день ремонта Шакшинского моста в Уфе прошел не без трудностей. Жители города столкнулись с огромными пробками на Восточном выезде, а также переполненными электричками и автобусами, которые не успевали к назначенному времени. После волны жалоб от горожан чиновники пообещали оперативно внести коррективы в транспортную схему.

В первую очередь, будет увеличена составность электропоездов, курсирующих между Уфой и микрорайоном Шакша, в часы пик. Это должно решить проблему переполненных вагонов. Кроме того, власти обещают увеличить количество парковочных мест у станции Шакша уже к 10 июля.

— Мы также прорабатываем вопрос синхронизации городского транспорта с электричками, чтобы обеспечить более плавный и комфортный пересадочный режим, — заявил начальник Управления по строительству и ремонту дорог администрации Константин Паппе.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Электричка#Шакшинский мост
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