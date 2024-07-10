В Уфе добавят вагоны в электричках до Шакши

Первый день ремонта Шакшинского моста в Уфе прошел не без трудностей. Жители города столкнулись с огромными пробками на Восточном выезде, а также переполненными электричками и автобусами, которые не успевали к назначенному времени. После волны жалоб от горожан чиновники пообещали оперативно внести коррективы в транспортную схему.