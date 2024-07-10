В Уфе добавят вагоны в электричках до Шакши

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
Первый день ремонта Шакшинского моста в Уфе прошел не без трудностей. Жители города столкнулись с огромными пробками на Восточном выезде, а также переполненными электричками и автобусами, которые не успевали к назначенному времени. После волны жалоб от горожан чиновники пообещали оперативно внести коррективы в транспортную схему.
В первую очередь, будет увеличена составность электропоездов, курсирующих между Уфой и микрорайоном Шакша, в часы пик. Это должно решить проблему переполненных вагонов. Кроме того, власти обещают увеличить количество парковочных мест у станции Шакша уже к 10 июля.
— Мы также прорабатываем вопрос синхронизации городского транспорта с электричками, чтобы обеспечить более плавный и комфортный пересадочный режим, — заявил начальник Управления по строительству и ремонту дорог администрации Константин Паппе.