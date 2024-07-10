В Башкирии предложили награждать за отстрел животных

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Выплачивать денежное вознаграждение за добычу лесных хищников предложили в региональном Министерство природопользования и экологии. В частности, данная инициатива премировать за добычу волков и лисиц. Инициатива, как указано в документации, направлена на то, чтобы снизить процент заражаемости диких животных вирусом бешенства.
Так, за одного добытого волка вне зависимости от пола и возраста особи в министерстве предлагают установить выплату в размере 10 тыс. руб., за лисицу — 1 тыс. руб. В законопроекте также оговорены исключения. Речь идет о особо охраняемых природных территориях федерального значения.
Предполагается, что вознаграждение будут получать от самого министерство после подачи заявления. Вместе с ним необходимо будет предоставить разрешение на добычу пушного зверя, а также его шкуру.
В ведомстве также назвали критерии, по которым заявителю могут отказать в получении выплаты. Отказ можно получить в том случае, если хищник отстрелян без разрешения на его добычу или, к примеру, если он погиб не в результате охоты. Кроме того, установлен ряд требований к предоставляемой шкуре животного — она должна быть в «сыром» виде и снята с животного одним из двух способов: «трубкой» либо «ковром».