В Башкирии предложили награждать за отстрел животных

В ведомстве также назвали критерии, по которым заявителю могут отказать в получении выплаты. Отказ можно получить в том случае, если хищник отстрелян без разрешения на его добычу или, к примеру, если он погиб не в результате охоты. Кроме того, установлен ряд требований к предоставляемой шкуре животного — она должна быть в «сыром» виде и снята с животного одним из двух способов: «трубкой» либо «ковром».