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В Башкирии предложили награждать за отстрел животных

В Башкирии предложили награждать за отстрел животных

10 июля 2024, 12:26
Фото: 1MI
Соответствующий проект постановления правительства Башкирии опубликован на сайте регионального минэкологии для общественного обсуждения до 15 июля.

Выплачивать денежное вознаграждение за добычу лесных хищников предложили в региональном Министерство природопользования и экологии. В частности, данная инициатива премировать за добычу волков и лисиц. Инициатива, как указано в документации, направлена на то, чтобы снизить процент заражаемости диких животных вирусом бешенства.

Так, за одного добытого волка вне зависимости от пола и возраста особи в министерстве предлагают установить выплату в размере 10 тыс. руб., за лисицу — 1 тыс. руб. В законопроекте также оговорены исключения. Речь идет о особо охраняемых природных территориях федерального значения.

Предполагается, что вознаграждение будут получать от самого министерство после подачи заявления. Вместе с ним необходимо будет предоставить разрешение на добычу пушного зверя, а также его шкуру.

В ведомстве также назвали критерии, по которым заявителю могут отказать в получении выплаты. Отказ можно получить в том случае, если хищник отстрелян без разрешения на его добычу или, к примеру, если он погиб не в результате охоты. Кроме того, установлен ряд требований к предоставляемой шкуре животного — она должна быть в «сыром» виде и снята с животного одним из двух способов: «трубкой» либо «ковром».

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