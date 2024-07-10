Уфа глазами туристов: от унылых улиц до зимних сказок

Уфа, столица Башкортостана, редко оказывается в списке туристических направлений. Этот город-миллионник, расположенный на Урале, часто упускается из виду путешественниками, которые предпочитают более известные российские города. Но что на самом деле скрывается за этим городом с богатой историей и культурой? Давайте разберёмся вместе на основе отзывов туристов.