Топ-5 признаков того, что ваш партнер вам не подходит

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Важно, чтобы рядом с партнером вы чувствовали поддержку и понимание, а не холодное равнодушие. Дело не только в возможностях для совместного времяпрепровождения, но и в том, чтобы не забывать жить собственную жизнь, даже будучи в отношениях с другим человеком. Если ваш партнер не поддерживает вас в ваших начинаниях, это не значит, что он этого не одобряет, но все же это будет так или иначе сдерживать ваши предпочтения и увлечения, придающие вашей жизни вкус.
Если вы начинаете винить себя за то, что не соответствуете ожиданиям вашего партнера, то пришло время честного разговора тет-а-тет. Отношения не должны кого-либо из партнеров принуждать менять образ жизни или поведение — лишь для того, чтобы оставаться в отношениях, потому что это не далеко не равноправная ситуация.
Более того, если вы начинаете замечать частые обвинения в том, что вы не любите своего партнера, это признаки манипуляции, и ваши отношения движутся в неверном направлении. Как правило, крепкие и доверительные отношения на такой основе едва ли возможно выстроить. «Я или твоя работа», «Я или твои друзья» и т. д. — типичный набор для начинающих манипуляторов. Если перед вами ставят подобные ультиматумы, время пересмотреть отношения с вашим партнером.
Если ваш партнер увиливает от планирования вашей совместной жизни хотя бы в общих чертах, то есть вероятность, что он просто не знает, как будет с вами жить дальше и будет ли вообще. Другими словами, долгосрочных отношений с вами он при таком поведении не планирует в принципе. Если это совпадает с вашей позицией, то вопросов больше нет, но если это идет вразрез — время серьезно поговорить и сделать выводы.
Если вы не доверяете своему партнеру, то выстроить здоровые отношения у вас не получится. Прислушайтесь к себе — почему и в чем вы не доверяете партнеру? Возможно ли это решить или лучше закончить эти отношения?
Отсутствие эмоциональной связи со временем приведет к тому, что вы будете чувствовать себя одиноко и вы не сможете общаться с партнером на равных. Задумайтесь, если партнер не проявляет интереса к вашим словам, то почему он до сих пор остается с вами в отношениях? Есть ли смысл длить подобное отношение, если ваш партнер не готов меняться?
Подробнее — в материале Newia.