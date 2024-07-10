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Posted Сегодня, 08:04

Published Сегодня, 08:04

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Топ-5 признаков того, что ваш партнер вам не подходит

Топ-5 признаков того, что ваш партнер вам не подходит

10 июля 2024, 08:04
Фото: 1MI
Топ признаков, которые указывают на потенциальные проблемы в отношениях.

Равнодушие

Важно, чтобы рядом с партнером вы чувствовали поддержку и понимание, а не холодное равнодушие. Дело не только в возможностях для совместного времяпрепровождения, но и в том, чтобы не забывать жить собственную жизнь, даже будучи в отношениях с другим человеком. Если ваш партнер не поддерживает вас в ваших начинаниях, это не значит, что он этого не одобряет, но все же это будет так или иначе сдерживать ваши предпочтения и увлечения, придающие вашей жизни вкус.

Контроль и манипулирование

Если вы начинаете винить себя за то, что не соответствуете ожиданиям вашего партнера, то пришло время честного разговора тет-а-тет. Отношения не должны кого-либо из партнеров принуждать менять образ жизни или поведение — лишь для того, чтобы оставаться в отношениях, потому что это не далеко не равноправная ситуация.

Более того, если вы начинаете замечать частые обвинения в том, что вы не любите своего партнера, это признаки манипуляции, и ваши отношения движутся в неверном направлении. Как правило, крепкие и доверительные отношения на такой основе едва ли возможно выстроить. «Я или твоя работа», «Я или твои друзья» и т. д. — типичный набор для начинающих манипуляторов. Если перед вами ставят подобные ультиматумы, время пересмотреть отношения с вашим партнером.

Отсутствие совместных планов на будущее

Если ваш партнер увиливает от планирования вашей совместной жизни хотя бы в общих чертах, то есть вероятность, что он просто не знает, как будет с вами жить дальше и будет ли вообще. Другими словами, долгосрочных отношений с вами он при таком поведении не планирует в принципе. Если это совпадает с вашей позицией, то вопросов больше нет, но если это идет вразрез — время серьезно поговорить и сделать выводы.

Отсутствие доверия

Если вы не доверяете своему партнеру, то выстроить здоровые отношения у вас не получится. Прислушайтесь к себе — почему и в чем вы не доверяете партнеру? Возможно ли это решить или лучше закончить эти отношения?

Вас не слышат

Отсутствие эмоциональной связи со временем приведет к тому, что вы будете чувствовать себя одиноко и вы не сможете общаться с партнером на равных. Задумайтесь, если партнер не проявляет интереса к вашим словам, то почему он до сих пор остается с вами в отношениях? Есть ли смысл длить подобное отношение, если ваш партнер не готов меняться?

Подробнее — в материале Newia.

#Андрей Королев#Общество#Новости
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