Топ-5 признаков того, что ваш партнер вам не подходит

Важно, чтобы рядом с партнером вы чувствовали поддержку и понимание, а не холодное равнодушие. Дело не только в возможностях для совместного времяпрепровождения, но и в том, чтобы не забывать жить собственную жизнь, даже будучи в отношениях с другим человеком. Если ваш партнер не поддерживает вас в ваших начинаниях, это не значит, что он этого не одобряет, но все же это будет так или иначе сдерживать ваши предпочтения и увлечения, придающие вашей жизни вкус.