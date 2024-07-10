Сломать ребенку нос в Уфе — ₽100 000

Прокурор Кировского района вступился за избитого ребенка. В апреле 2023 года ребенка избил 17-летний подросток. Итогом конфликта, разрешенного на кулаках, стал сломанный нос ребёнка. Причем, перелом оказался сложным — со смещением, также врачи диагностировали у избитого малолетнего жителя Уфы ушибы мягких тканей на лице.



Было заведено уголовное дело, но его прекратили из-за истечения срока давности привлечения к отвественности. Но прокурор всё же решил призвать «уличного Рембо» к ответу. Он подал на него иск в суд, защищая интересы ребенка, которому в драке сломали нос. Суд удовлетворил иск прокуратуры Кировского района Уфы. «Уличный Рембо» выплатит избитому ребенку компенсацию морального вреда в ₽100 000.