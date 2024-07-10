Сбербанк профинансирует ГК «Архстрой групп» для постройки термальных комплексов в Уфе

Термальные комплексы мирового уровня, сочетающие в себе различные виды бань, саун и бассейнов, построят в Уфе. На территории комплексов будут расположены собственный гостиничный блок и другие зоны отдыха. Общая площадь застройки составит более 91 тыс. кв. м.