Сбербанк профинансирует ГК «Архстрой групп» для постройки термальных комплексов в Уфе

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
На проходящем в Екатеринбурге форуме «Иннопром» документ подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и бенефициар ГК «Архстрой групп» Валерий Баранов.
Термальные комплексы мирового уровня, сочетающие в себе различные виды бань, саун и бассейнов, построят в Уфе. На территории комплексов будут расположены собственный гостиничный блок и другие зоны отдыха. Общая площадь застройки составит более 91 тыс. кв. м.
Сбербанк выступит финансовым партнером проекта. Еще одним направлением сотрудничества станет цифровизация и интеграция в работу «Архстрой групп» передовых технологических разработок, в том числе инструментов видеоаналитики и облачных решений.
— Сбер сотрудничает с «Архстрой групп» с 2018 года. За это время холдинг, в том числе при поддержке Сбера, ввел в эксплуатацию более 297 тысяч кв. метров жилых и коммерческих площадей. Наш новый совместный проект мы реализуем с учетом принципов ESG. При строительстве термального комплекса будут использованы технологии, которые повышают энергоэффективность, сокращают затраты на эксплуатацию здания и снижают негативное влияние на окружающую среду, — отметил заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин.
— В сотрудничестве со Сбером мы уже реализовали множество проектов, направленных на улучшение жилищных условий жителей города. Сейчас при финансовом участии банка мы ведем строительство нового жилья общей площадью более 120 тысяч кв. метров. Кроме того, в планах совместная реализация масштабных проектов по строительству ЖК «Цветы Башкирии» и ЖК «8 марта», а также начало финансирования нового ЖК «Свой Берег» в п. Миловка Уфимского района. Уверен, что и в дальнейшем совместная работа со Сбербанком поможет нам в реализации новых проектов — от цифровизации управляющей компании до внедрения технологий искусственного интеллекта в работу организации, — прокомментировал бенефициар ГК Архстрой групп Валерий Баранов.