Пьяный подросток гонял на «семерке» по Салавату

Юноша решил прокатиться по городу на отечественной легковушке. В какой-то момент он он заметил автомобиль ГАИ, после чего резко ударил по газам в попытке скрыться. Несмотря на все усилия, уйти от погони ему так и не удалось. Несовершеннолетнего нарушителя задержали. В ведомстве подчеркивают, что требованиям сотрудников полиции об остановке он внимания не предал.