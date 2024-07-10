Пьяный подросток гонял на «семерке» по Салавату

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Юноша решил прокатиться по городу на отечественной легковушке. В какой-то момент он он заметил автомобиль ГАИ, после чего резко ударил по газам в попытке скрыться. Несмотря на все усилия, уйти от погони ему так и не удалось. Несовершеннолетнего нарушителя задержали. В ведомстве подчеркивают, что требованиям сотрудников полиции об остановке он внимания не предал.
Как выяснилось автомобиль находился под управлением нетрезвого 16-летнего парня из Мелеузовского района. На его имя составили административные материалы за управление ТС без прав и игнорирование требований сотрудников ГАИ. Его авто в настоящий момент находится на штрафстоянке.