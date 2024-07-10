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Пьяный подросток гонял на «семерке» по Салавату

Пьяный подросток гонял на «семерке» по Салавату

10 июля 2024, 07:29
Фото: 1MI
Отчаянные попытки скрыться не увенчались успехом: подростка задержали, а его авто отправили на штрафстоянку, сообщил глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Юноша решил прокатиться по городу на отечественной легковушке. В какой-то момент он он заметил автомобиль ГАИ, после чего резко ударил по газам в попытке скрыться. Несмотря на все усилия, уйти от погони ему так и не удалось. Несовершеннолетнего нарушителя задержали. В ведомстве подчеркивают, что требованиям сотрудников полиции об остановке он внимания не предал.

Как выяснилось автомобиль находился под управлением нетрезвого 16-летнего парня из Мелеузовского района. На его имя составили административные материалы за управление ТС без прав и игнорирование требований сотрудников ГАИ. Его авто в настоящий момент находится на штрафстоянке.

Видео: Владимир Севастьянов/Telegram
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