Погода в Башкирии резко изменится

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В четверг, 11 июля, ночью и днём ожидаются грозы и кратковременные дожди. Стихия разбушуется также в пятницу, 12 июля — в последний день рабочей недели метеорологи обещают сильные ливни, грозы и грады.
Все два дня ночная температура будет держаться на отметках +12°С… +17°С. В четверг столбик термометра окажется на отметках +23°С… +28°С, в пятницу — +18°С… +23°С.
Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям также предупреждает, что видимость на дорогах 11 июля ухудшится до 500-1000м.
По данным портала «Гисметео», в Уфе на этих выходных в дневное время ожидается +26°С… +27°С, в тёмное время суток термометр покажет +17°С… +18°С.