mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:15

Published Сегодня, 11:15

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Погода в Башкирии резко изменится

Погода в Башкирии резко изменится

10 июля 2024, 11:15
Фото: Изображение Midjourney
Неприятные сюрпризы подготовила природа жителям региона в конце рабочей недели, сообщает республиканское управление Гидрометцентра.

 

В четверг, 11 июля, ночью и днём ожидаются грозы и кратковременные дожди. Стихия разбушуется также в пятницу, 12 июля — в последний день рабочей недели метеорологи обещают сильные ливни, грозы и грады.

Все два дня ночная температура будет держаться на отметках +12°С… +17°С. В четверг столбик термометра окажется на отметках +23°С… +28°С, в пятницу — +18°С… +23°С.

Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям также предупреждает, что видимость на дорогах 11 июля ухудшится до 500-1000м.

По данным портала «Гисметео», в Уфе на этих выходных в дневное время ожидается +26°С… +27°С, в тёмное время суток термометр покажет +17°С… +18°С.

Читайте также:
Погода в Башкирии готовит неприятностиПогода в Башкирии готовит неприятные сюрпризыКогда в Башкирии будет нормальная погода
#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Природа#Гроза#Туман
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13