Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти

С полуночи четверга, 11 июля, закрывают для движения две полосы на Зининском путепроводе в Уфе. Перекрытие движения из Уфы в Нагаево планируют снять в 23:00 17 июля 2024 года. Ограничения вводят для строительства развязки дороги от Нагаевского шоссе к федеральной трассе М-5 «Урал».