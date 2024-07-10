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Published Сегодня, 18:54

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Updated Сегодня, 18:56

Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти

Перекрытия дорог в Уфе озвучили власти

10 июля 2024, 18:54
Фото: 1MI
Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта стоит заранее продумывать маршрут, сообщают мэрия Уфы и региональный Минтранс.

С полуночи четверга, 11 июля, закрывают для движения две полосы на Зининском путепроводе в Уфе. Перекрытие движения из Уфы в Нагаево планируют снять в 23:00 17 июля 2024 года. Ограничения вводят для строительства развязки дороги от Нагаевского шоссе к федеральной трассе М-5 «Урал».

С 09:00 четверга, 11 июля, введут ограничения на движение частного и общественного транспорта из-за велосипедистов. Ориентировочно до 14:00 четверга будут перекрыты дороги Уфа — Чишмы, Новотроицкое — Кляшево — Дема, Кара-Якупово — Петряево в Чишминском районе.

Кроме того, изменен маршрут движения автобуса №35к. Из-за отсутствия нормальных остановочных павильонов общественный транспорт пустят по улице Перспективной в Уфе.

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