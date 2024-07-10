Норильск исключен из перечня городов с очень высоким загрязнением воздуха

Наряду с Норильском из топа городов с самым высоким ИЗА исключены Абакан, Кемерово, Тулун, Димитровград, а также Вихоревка и Нижневартовск. Список покинули и Чегдомын, Серпухов, Черногорск, Махачкала. Из перечня с очень высоким атмосферным загрязнением Росгидромет исключил также Новочебоксарск, Пензу и Новоульяновск. На сегодняшний день в списке находятся тридцать три города, самыми крупными из которых являются Красноярск, Челябинск, Магадан. В перечень городов с самым высоким загрязнением атмосферы также входят Томск, Новокузнецк, Ростов-на-Дону и Волгоград.