Норильск исключен из перечня городов с очень высоким загрязнением воздуха

Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Стоит отметить, что ИЗА<5 считается низким, а от 5 до 6 — повышенным. Если ИЗА находится в пределах от 7 до 13, то он относится к категории высокого, а от 14 и более — очень высокого, передает ТАСС.
В документе ведомства уточняется, что в Норильске ИЗА>7. С 2022 года произошло снижение выбросов от стационарных источников, а также выбросов диоксида серы на восемь процентов. В количественном выражении объем вредных выбросов сократился на 140 000 тонн. Также в Центральном районе города было зафиксировано превышение установленных гигиенических нормативов концентрации диоксида серы, озона и взвешенных веществ.
В Росгидромете также сообщили, что здесь зафиксирован рост концентраций взвешенных веществ, отмечается повышенное содержание диоксида азота. Как считают в ведомстве, снижение показателя загрязнения является неустойчивой тенденцией. Ситуация может поменяться в зависимости от количества выбросов вредных веществ в атмосферу.
Наряду с Норильском из топа городов с самым высоким ИЗА исключены Абакан, Кемерово, Тулун, Димитровград, а также Вихоревка и Нижневартовск. Список покинули и Чегдомын, Серпухов, Черногорск, Махачкала. Из перечня с очень высоким атмосферным загрязнением Росгидромет исключил также Новочебоксарск, Пензу и Новоульяновск. На сегодняшний день в списке находятся тридцать три города, самыми крупными из которых являются Красноярск, Челябинск, Магадан. В перечень городов с самым высоким загрязнением атмосферы также входят Томск, Новокузнецк, Ростов-на-Дону и Волгоград.