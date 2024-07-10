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Норильск исключен из перечня городов с очень высоким загрязнением воздуха

Норильск исключен из перечня городов с очень высоким загрязнением воздуха

10 июля 2024, 14:47
Фото: 1MI
Норильск больше не входит в число городов с очень высоким индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). По данным Росгидромета об экологической ситуации в России за прошлый год, сейчас ИЗА в городе характеризуется как просто «высокий».

Стоит отметить, что ИЗА<5 считается низким, а от 5 до 6 — повышенным. Если ИЗА находится в пределах от 7 до 13, то он относится к категории высокого, а от 14 и более — очень высокого, передает ТАСС.

В документе ведомства уточняется, что в Норильске ИЗА>7. С 2022 года произошло снижение выбросов от стационарных источников, а также выбросов диоксида серы на восемь процентов. В количественном выражении объем вредных выбросов сократился на 140 000 тонн. Также в Центральном районе города было зафиксировано превышение установленных гигиенических нормативов концентрации диоксида серы, озона и взвешенных веществ.

В Росгидромете также сообщили, что здесь зафиксирован рост концентраций взвешенных веществ, отмечается повышенное содержание диоксида азота. Как считают в ведомстве, снижение показателя загрязнения является неустойчивой тенденцией. Ситуация может поменяться в зависимости от количества выбросов вредных веществ в атмосферу.

Наряду с Норильском из топа городов с самым высоким ИЗА исключены Абакан, Кемерово, Тулун, Димитровград, а также Вихоревка и Нижневартовск. Список покинули и Чегдомын, Серпухов, Черногорск, Махачкала. Из перечня с очень высоким атмосферным загрязнением Росгидромет исключил также Новочебоксарск, Пензу и Новоульяновск. На сегодняшний день в списке находятся тридцать три города, самыми крупными из которых являются Красноярск, Челябинск, Магадан. В перечень городов с самым высоким загрязнением атмосферы также входят Томск, Новокузнецк, Ростов-на-Дону и Волгоград.

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