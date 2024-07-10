mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

На претензии к Монсону из-за нацизма ответили в Курултае Башкирии

На претензии к Монсону из-за нацизма ответили в Курултае Башкирии

10 июля 2024, 08:25
Фото: 1MI
Депутат-спортсмен расхаживал в футболке с запрещённой свастикой.

Спикер башкортостанского Курултая Константин Толкачев отказался созывать Комиссию по депутатской этике после скандала с Джеффом Монсоном. Об этом председатель Госсобрания заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, ранее «инсайдерские» Telegram-каналы утверждали, что в Следственный комитет поступила жалоба на депутата. Поводом стала фотография на его странице — парламентарий стоит в кадре в футболке с принтом, ставящим знак равенства между символикой Третьего Рейха* и Израиля. Судя по всему, так депутат решил выразить свою солидарность с Палестиной и обвинить еврейское государство в приверженности антигуманистическим ценностям.

Mkset обращался за комментарием в пресс-службу Следственного комитета, однако в ведомстве на скандал пока никак не ответили.

Толкачёв заявил, что поводов для разбирательств он не видит — футболка Монсона явно демонстрирует «осуждение проявлений фашизма в любой части света». Спикер также упомянул о невозможности заподозрить коллегу в симпатиях к идеологии национал-социализма, так как депутат является «деятельным антифашистом».

Между тем Толкачёв всё же допустил, что принт на одежде Монсона может быть «не лучшим способом выразить сочувствие жителям Газы».

Уфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики
Узнать подробнее

* — нацистская символика запрещена в РФ.

Читайте также:
«Бузову за Уфу надо пороть нагайкой»: скандал с нарядом не утихаетИнспектор продался за iPhone в УфеУфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики
#Общество#Уфа#Проверка#Башкортостан#Чиновники#Новости Башкирии#Новости Уфы#Депутат#Скандал#Джефф Монсон#Пропаганда
Подпишитесь
Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу
Сегодня, 05:22
В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия
Сегодня, 06:25
Директора башкирской стройфирмы обвинили в многотысячных махинациях
Сегодня, 06:32
Певица-иноагент из Уфы заплатит ₽200 000 за долги по ЖКХ
Сегодня, 05:38
Климат Уфы станет краснодарским
Сегодня, 04:31
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Вчера, 09:13