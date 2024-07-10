На претензии к Монсону из-за нацизма ответили в Курултае Башкирии

Напомним, ранее «инсайдерские» Telegram-каналы утверждали, что в Следственный комитет поступила жалоба на депутата. Поводом стала фотография на его странице — парламентарий стоит в кадре в футболке с принтом, ставящим знак равенства между символикой Третьего Рейха* и Израиля. Судя по всему, так депутат решил выразить свою солидарность с Палестиной и обвинить еврейское государство в приверженности антигуманистическим ценностям.