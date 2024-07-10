На претензии к Монсону из-за нацизма ответили в Курултае Башкирии

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Спикер башкортостанского Курултая Константин Толкачев отказался созывать Комиссию по депутатской этике после скандала с Джеффом Монсоном. Об этом председатель Госсобрания заявил, отвечая на вопросы журналистов.
Напомним, ранее «инсайдерские» Telegram-каналы утверждали, что в Следственный комитет поступила жалоба на депутата. Поводом стала фотография на его странице — парламентарий стоит в кадре в футболке с принтом, ставящим знак равенства между символикой Третьего Рейха* и Израиля. Судя по всему, так депутат решил выразить свою солидарность с Палестиной и обвинить еврейское государство в приверженности антигуманистическим ценностям.
Mkset обращался за комментарием в пресс-службу Следственного комитета, однако в ведомстве на скандал пока никак не ответили.
Толкачёв заявил, что поводов для разбирательств он не видит — футболка Монсона явно демонстрирует «осуждение проявлений фашизма в любой части света». Спикер также упомянул о невозможности заподозрить коллегу в симпатиях к идеологии национал-социализма, так как депутат является «деятельным антифашистом».
Между тем Толкачёв всё же допустил, что принт на одежде Монсона может быть «не лучшим способом выразить сочувствие жителям Газы».
* — нацистская символика запрещена в РФ.