Многострадальный «Салют» в Уфе откроют в сентябре

По сообщению ведомства, перепрофилированный «Салют» в Уфе планируют открыть в сентябре 2024 года. Территория и здание лагеря станут Республиканским реабилитационным и образовательным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Салют». Здесь будут работать комплекс медицинских отделений с плановой мощностью в 80 койко-мест и образовательный центр, рассчитанный на 192 детей.



Напомним, что лагерь «Салют» закрыли на реконструкцию в 2020 году. Изначально, его планировали перепрофилировать и открыть в 2020 году, но у властей возникли проблемы с подрядчиками проекта. Они не прекращались практически до 2023 года. Все очереди сноса и строительства пришлось вести параллельно. Общая сумма финансирования проекта оценивается примерно в ₽1 млрд.



Территория и материальная база «Салюта» была выбрана для центра детей с ОВЗ по комплексу показателей. Реновация «Салюта» как детского оздоровительного лагеря была выполнена в 2011 году. «Фишкой» принадлежавшего Минздраву санатория было лечение детей кумысом.



— Выбор этой территории обусловлен, во-первых, шаговой доступностью всех медицинских учреждений, и, во-вторых, имеющимся имущественным комплексом лагеря, — пояснили в Минтруда Башкирии.