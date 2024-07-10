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Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу

Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу

10 июля 2024, 05:22
Фото: 1MI
Власти рассказали, как быстрее всего объехать закрытый мост.

Водители могут воспользоваться тремя альтернативными путями — по Нагаевскому шоссе, со стороны аэропорта и по платному «Восточному выезду». Проезд для легковых автомобилей по путепроводу днём стоит 100₽, ночью — 20₽.

Напомним, Шакшинский мост будет закрыт в городе до 24 июля. Такие меры объяснили необходимостью обеспечить неподвижность конструкций переправы для выполнения следующего этапа работ. Сейчас на мосту выполняется капитальный ремонт, который планируют завершить к 2025 году.

Городские власти подготовили схему проезда на примере остановки «Улица им. города Галле».

Фото: мэрия Уфы

Уфимцы также могут воспользоваться общественным транспортом. Так, с 1 июля по маршруту Дёма — Шакша — Дёма были назначены дополнительные электрички. На этом участке с 05:00 до 22:00 курсируют тридцать пригородных поездов. Кроме того, в республике продолжает действовать тариф «Счастливый час» — благодаря нему при пересадках возможно в течение 60 минут совершать поездки, оплачивая лишь первую.

Для подвоза людей к желенодорожным станциям также увеличили число автобусов «Башавтотранса» — до 54 единиц. Движение автотранспорта синхронизировали с расписанием электричек.

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