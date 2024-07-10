Мэрия Уфы выдала рецепт от пробок из-за моста в Шакшу

Уфимцы также могут воспользоваться общественным транспортом. Так, с 1 июля по маршруту Дёма — Шакша — Дёма были назначены дополнительные электрички. На этом участке с 05:00 до 22:00 курсируют тридцать пригородных поездов. Кроме того, в республике продолжает действовать тариф «Счастливый час» — благодаря нему при пересадках возможно в течение 60 минут совершать поездки, оплачивая лишь первую.