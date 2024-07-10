В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия

В сети обсуждают кадры, на которых ребенка течением затянуло в гидротехнический шлюз на реке Белой в Белорецке. На видео можно заметить, как несколько ребят купаются в водоёме и прогуливаются по берегу. В какой-то момент мальчик, не сумев противостоять течению, поплыл в сторону шлюза, в попытке не угодить в ловушку он схватился за железную трубу, но безуспешно.