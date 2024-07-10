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Updated Сегодня, 06:28

В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия

В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия

10 июля 2024, 06:25
Фото: 1MI
Мальчик в компании своих друзей отдыхал на берегу реки Белой, во вторник, 9 июля, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В сети обсуждают кадры, на которых ребенка течением затянуло в гидротехнический шлюз на реке Белой в Белорецке. На видео можно заметить, как несколько ребят купаются в водоёме и прогуливаются по берегу. В какой-то момент мальчик, не сумев противостоять течению, поплыл в сторону шлюза, в попытке не угодить в ловушку он схватился за железную трубу, но безуспешно.

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Помочь тонущему мальчику попытался его товарищ, но дотянуться до него не смог. Он скрылся под водой во время открытия шлюзов.

Видео: «Честный репортаж»/Telegram

В настоящий момент поисками мальчика занимаются экстренные службы. К расследованию инцидента также подключился Следственный комитет.

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