В Башкирии мальчика затянуло в шлюз: в сети появились кадры с места происшествия

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
В сети обсуждают кадры, на которых ребенка течением затянуло в гидротехнический шлюз на реке Белой в Белорецке. На видео можно заметить, как несколько ребят купаются в водоёме и прогуливаются по берегу. В какой-то момент мальчик, не сумев противостоять течению, поплыл в сторону шлюза, в попытке не угодить в ловушку он схватился за железную трубу, но безуспешно.
Помочь тонущему мальчику попытался его товарищ, но дотянуться до него не смог. Он скрылся под водой во время открытия шлюзов.
В настоящий момент поисками мальчика занимаются экстренные службы. К расследованию инцидента также подключился Следственный комитет.