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Контрафакт на сумму ₽6 млн изъяли в Башкирии

Контрафакт на сумму ₽6 млн изъяли в Башкирии

10 июля 2024, 07:51
Фото: 1MI
Двое жителей Стерлитамака подозреваются в реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

47 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли в Стерлитамаке. Немаркированной продукцией подозреваемые через закрытые сообщества в соцсетях, а в дальнейшем направляли её на арендованные склады и точки торговли. Товар был частично реализован среди горожан.

По итогам исследования специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ подтвердили, что изъятые сигареты являются контрафактом, а акцизные марки на пачках под российскими и зарубежными брендами неоригинальные.

Расследование уголовного дела продолжается. Основными подозреваемыми на данный момент являются двое жителей Стерлитамака в возрасте 38 и 40 лет.

Видео: МВД по РБ.
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