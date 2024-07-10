Контрафакт на сумму ₽6 млн изъяли в Башкирии

47 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли в Стерлитамаке. Немаркированной продукцией подозреваемые через закрытые сообщества в соцсетях, а в дальнейшем направляли её на арендованные склады и точки торговли. Товар был частично реализован среди горожан.