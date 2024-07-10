Контрафакт на сумму ₽6 млн изъяли в Башкирии

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
47 тысяч пачек контрафактных сигарет изъяли в Стерлитамаке. Немаркированной продукцией подозреваемые через закрытые сообщества в соцсетях, а в дальнейшем направляли её на арендованные склады и точки торговли. Товар был частично реализован среди горожан.
По итогам исследования специалисты Экспертно-криминалистического центра МВД по РБ подтвердили, что изъятые сигареты являются контрафактом, а акцизные марки на пачках под российскими и зарубежными брендами неоригинальные.
Расследование уголовного дела продолжается. Основными подозреваемыми на данный момент являются двое жителей Стерлитамака в возрасте 38 и 40 лет.