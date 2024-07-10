Две деревни дожди отрезали от жизни в Башкирии

Подъем уровня воды в реке Суваняк отрезал от жизни деревню Байгазино. Река затопила автомобильный мост, который ведет к 14 домам. Впрочем, у этого пути есть пешеходная альтернатива, так что от жильцов домов жалоб не поступало. Кроме того, в случае ЧП возможен проезд пожарной техники спасателей. Поднявшаяся вода реки Бетеря отрезала в деревне Новоусманово два дома, затопив дорогу и земельные участки. Здесь также есть альтернативный объезд.



Ситуация с уровнем воды в реках — на контроле у оперштаба МЧС Башкирии. На 15:00 среды, 10 июля, наблюдается снижение уровня воды.



Напомним, во вторник, 9 июля, дожди отрезали от жизни десяток домов в селе Верхнеаршинское Николаевского сельсовета Белорецкого района. Ситуацию осложняет то, что там также произошла авария на сетях энергоснабжения. От «большой земли» и коммунальных благ оказались отрезаны почти три десятка местных жителей. Детей среди них нет.



Фото и видео: МЧС РБ