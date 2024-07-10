Дальнобойщик погиб в страшной аварии на трассе в Башкирии

В результате аварии водитель Isuzu от полученных травм скончался на месте. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также инспекторы ДПС, которые организовали реверсивное движение, чтобы минимизировать последствия аварии, сообщает ведомство.