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Published Сегодня, 16:09

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Updated Сегодня, 16:33

Дальнобойщик погиб в страшной аварии на трассе в Башкирии

Дальнобойщик погиб в страшной аварии на трассе в Башкирии

10 июля 2024, 16:09
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
В Иглинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП: водитель Isuzu столкнулся с попутным грузовиком Dongfeng, сообщает Госавтоинспекция Башкирии.

ДТП произошло 10 июля вечером, около 7 часов, на трассе М5 «Урал». По предварительной информации, 54-летний водитель Isuzu, двигаясь в направлении Челябинска, допустил лобовое столкновение с попутным грузовиком Dongfeng.

В результате аварии водитель Isuzu от полученных травм скончался на месте. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также инспекторы ДПС, которые организовали реверсивное движение, чтобы минимизировать последствия аварии, сообщает ведомство.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция работает над выяснением причин ДТП, а также проводит все необходимые следственные мероприятия.

Фото: Госавтоинспекция РБ
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