Дальнобойщик погиб в страшной аварии на трассе в Башкирии

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
ДТП произошло 10 июля вечером, около 7 часов, на трассе М5 «Урал». По предварительной информации, 54-летний водитель Isuzu, двигаясь в направлении Челябинска, допустил лобовое столкновение с попутным грузовиком Dongfeng.
В результате аварии водитель Isuzu от полученных травм скончался на месте. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также инспекторы ДПС, которые организовали реверсивное движение, чтобы минимизировать последствия аварии, сообщает ведомство.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Полиция работает над выяснением причин ДТП, а также проводит все необходимые следственные мероприятия.