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Четверть вредных выбросов — заслуга водителей Башкирии

Четверть вредных выбросов — заслуга водителей Башкирии

10 июля 2024, 10:40
Фото: 1MI
Представлен рейтинг регионов России по выбросам в атмосферу загрязняющих веществ по итогам 2023 года, сообщает FinExpertiza.

Республика Башкортостан заняла в рейтинге загрязнения воздуха в регионах России 46 строчку. По данным FinExpertiza, в 2022 году общий объем выбросов от предприятий и транспорта в регионе составил 562 469 тонн, а в 2023 году — 582 012 тонн. Рост составил 3,5% При этом, авторы исследования подсчитали, что 23% выбросов приходятся на транспорт. Удельный вес выбросов на душу населения в Башкирии определен в 143 кг.

В целом по России, за год произошло снижение выбросов на 22 тонны, или 1%. В среднем, на каждого жителя РФ в год приходится чуть более 150 кг выбросов. Антилидерами рейтинга по этому показателю являются Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — по 1,8 и 1,7 тонны, соответственно. Самые хорошие показатели — менее 30 кг на душу населения — у Дагестана, Кабардино-Балкарии и Севастополя.

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