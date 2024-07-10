Четверть вредных выбросов — заслуга водителей Башкирии

В целом по России, за год произошло снижение выбросов на 22 тонны, или 1%. В среднем, на каждого жителя РФ в год приходится чуть более 150 кг выбросов. Антилидерами рейтинга по этому показателю являются Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа — по 1,8 и 1,7 тонны, соответственно. Самые хорошие показатели — менее 30 кг на душу населения — у Дагестана, Кабардино-Балкарии и Севастополя.