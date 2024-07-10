Частный самолет разбился у кемпинга

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Падение частного самолета Cessna-172 произошло утром в среду, 10 июля, в районе населенного пункта Камское Устье, расположенного на берегу Волги. Поселок городского типа расположен в Татарстане, но ряд Telegram-каналов приписывают его Башкирии, что является ошибкой.
По данным Telegram-каналов, самолет упал возле палаточного лагеря туристов. В результате крушения Cessna-172 три человека погибли, еще один смог спастись. Cessna-172 загорелся в поле. Есть данные, что воздушную прогулку совершала семья. Погибли мать, дочь и пилот Cessna-172. Отец семейства выпрыгнул из горящего самолета когда тот уже падал.
Комментариев по ЧП в Татарстане от официальных ведомств пока не поступало. На видеозаписи с места падения частного самолета можно заметить присутствие экстренных служб. Там работают медики и пожарные.
Видео и фото: Telegram