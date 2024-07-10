Частный самолет разбился у кемпинга

По данным Telegram-каналов, самолет упал возле палаточного лагеря туристов. В результате крушения Cessna-172 три человека погибли, еще один смог спастись. Cessna-172 загорелся в поле. Есть данные, что воздушную прогулку совершала семья. Погибли мать, дочь и пилот Cessna-172. Отец семейства выпрыгнул из горящего самолета когда тот уже падал.



Комментариев по ЧП в Татарстане от официальных ведомств пока не поступало. На видеозаписи с места падения частного самолета можно заметить присутствие экстренных служб. Там работают медики и пожарные.



Видео и фото: Telegram