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Posted Сегодня, 08:14

Published Сегодня, 08:14

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Частный самолет разбился у кемпинга

Частный самолет разбился у кемпинга

10 июля 2024, 08:14
Фото: Telegram
Крушение воздушного судна в поле у палаточного лагеря унесло жизнь трех человек, сообщают Telegram-каналы.

Падение частного самолета Cessna-172 произошло утром в среду, 10 июля, в районе населенного пункта Камское Устье, расположенного на берегу Волги. Поселок городского типа расположен в Татарстане, но ряд Telegram-каналов приписывают его Башкирии, что является ошибкой.

По данным Telegram-каналов, самолет упал возле палаточного лагеря туристов. В результате крушения Cessna-172 три человека погибли, еще один смог спастись. Cessna-172 загорелся в поле. Есть данные, что воздушную прогулку совершала семья. Погибли мать, дочь и пилот Cessna-172. Отец семейства выпрыгнул из горящего самолета когда тот уже падал.

Комментариев по ЧП в Татарстане от официальных ведомств пока не поступало. На видеозаписи с места падения частного самолета можно заметить присутствие экстренных служб. Там работают медики и пожарные.

Видео и фото: Telegram

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