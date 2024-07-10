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Более 700 домов в Уфе отключат от воды

Более 700 домов в Уфе отключат от воды

10 июля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Временные трудности из-за отсутствия коммунального ресурса придется претерпеть, в том числе, жителям микрорайона «Затон», сообщает управление гражданской защиты Уфы.

С 12:00 четверга, 11 июля, до полуночи пятницы, 12 июля, в Уфе запланировано аварийное отключение водоснабжения. От коммунального ресурса на этот период отключат более 700 домов и около 20 организаций и социальных объектов, которые расположены в микрорайоне «Затон», посёлке 8 Марта и в двух ЖК — «8 Марта» и «Сосны».
Помимо этого, может наблюдаться снижение напора воды. Еле-еле вода может течь из кранов в близлежащих больницах, поликлиниках, школах, котельных, а также более чем в 1 500 домов.

Причина отключения воды в Уфе — необходимость ремонта водопровода в Левобережном района. Там в обновлении нуждается система диаметром 80 см. «УфаВодоканал» приносит свои извинения уфимцев и просит их запастись водой. Об организации подвоза воды организация ничего не сообщает.

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Авария#Башкортостан#Отключение воды#Новости Башкирии#Новости Уфы#Ремонт водопровода#Коммунальные ресурсы#Аварийное отключение#Напор воды#Система водоснабжения
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