Более 700 домов в Уфе отключат от воды

С 12:00 четверга, 11 июля, до полуночи пятницы, 12 июля, в Уфе запланировано аварийное отключение водоснабжения. От коммунального ресурса на этот период отключат более 700 домов и около 20 организаций и социальных объектов, которые расположены в микрорайоне «Затон», посёлке 8 Марта и в двух ЖК — «8 Марта» и «Сосны».

Помимо этого, может наблюдаться снижение напора воды. Еле-еле вода может течь из кранов в близлежащих больницах, поликлиниках, школах, котельных, а также более чем в 1 500 домов.



Причина отключения воды в Уфе — необходимость ремонта водопровода в Левобережном района. Там в обновлении нуждается система диаметром 80 см. «УфаВодоканал» приносит свои извинения уфимцев и просит их запастись водой. Об организации подвоза воды организация ничего не сообщает.