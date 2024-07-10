Астрономы открыли экзопланету, на которой гораздо больше воды, чем на Земле

LHS 1140 b превосходит Землю по размеру в 1,7 раза, а по массе — в 5,6 раза. Примерно 10 — 20% её массы составляет вода, которая может находиться как в жидком, так и в замороженном состоянии. Для сравнения: масса всей воды на Земле составляет лишь 0,02% от ее общей массы.