Астрономы открыли экзопланету, на которой гораздо больше воды, чем на Земле

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Как передает newkhakasiya.online, поверхность экзопланеты LHS 1140 b почти полностью покрыта льдом, а может быть, имеется огромный жидкий океан, поскольку она всегда обращена к звезде одной стороной.
LHS 1140 b превосходит Землю по размеру в 1,7 раза, а по массе — в 5,6 раза. Примерно 10 — 20% её массы составляет вода, которая может находиться как в жидком, так и в замороженном состоянии. Для сравнения: масса всей воды на Земле составляет лишь 0,02% от ее общей массы.
Исследования показывают, что температура на некоторых участках LHS 1140 b может быть достаточно комфортной для человеческой жизни. Если будет подтверждено наличие воды в жидкой форме, это станет значительным прорывом в поиске планет, пригодных для колонизации.