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Астрономы открыли экзопланету, на которой гораздо больше воды, чем на Земле

Астрономы открыли экзопланету, на которой гораздо больше воды, чем на Земле

10 июля 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney
Астрономы обнаружили экзопланету, расположенную в созвездии Кита на расстоянии 48 световых лет от Земли. Этот космический объект LHS 1140 b находится сравнительно близко к нашей планете и, возможно, обладает условиями, подходящими для человеческой жизни.

Как передает newkhakasiya.online, поверхность экзопланеты LHS 1140 b почти полностью покрыта льдом, а может быть, имеется огромный жидкий океан, поскольку она всегда обращена к звезде одной стороной.

LHS 1140 b превосходит Землю по размеру в 1,7 раза, а по массе — в 5,6 раза. Примерно 10 — 20% её массы составляет вода, которая может находиться как в жидком, так и в замороженном состоянии. Для сравнения: масса всей воды на Земле составляет лишь 0,02% от ее общей массы.

Исследования показывают, что температура на некоторых участках LHS 1140 b может быть достаточно комфортной для человеческой жизни. Если будет подтверждено наличие воды в жидкой форме, это станет значительным прорывом в поиске планет, пригодных для колонизации.

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