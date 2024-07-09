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Восточный выезд из Уфы встал пробки из-за Шакшинского моста

Восточный выезд из Уфы встал пробки из-за Шакшинского моста

9 июля 2024, 04:45
Фото: Минтранс Башкирии
Затор образовался на платной дороге после закрытия переправы через реку Уфу.

По данным сервиса «Яндекс Карты», первый утренний час пик после закрытия моста из Шакши отметился пробкой на протяжении двух км. Аналогичные данные фиксируются на карте «2Гис».

Напомним, с 9 июля был закрыт Шакшинский мост, где сейчас ведётся капитальный ремонт. Такие меры власти города объяснили необходимостью обеспечить неподвижность конструкций для проведения одного из этапов работ. Продлятся ограничения до 24 июля.

Фото: скриншот Яндекс Карты
— Плотный затор. Добро пожаловать) — гласит метка на карте «2Гис».

В целом же ситуацию с пробками на дорогах города оба сервиса оценили лишь на 3 балла.

Кроме того, несмотря на многочисленные сообщения о перекрытии дороги, некоторые всё же пытались утром проехать через переправу, в результате водителям пришлось разворачиваться и опаздывать на работу.

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