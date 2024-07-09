Восточный выезд из Уфы встал пробки из-за Шакшинского моста

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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По данным сервиса «Яндекс Карты», первый утренний час пик после закрытия моста из Шакши отметился пробкой на протяжении двух км. Аналогичные данные фиксируются на карте «2Гис».
Напомним, с 9 июля был закрыт Шакшинский мост, где сейчас ведётся капитальный ремонт. Такие меры власти города объяснили необходимостью обеспечить неподвижность конструкций для проведения одного из этапов работ. Продлятся ограничения до 24 июля.
— Плотный затор. Добро пожаловать) — гласит метка на карте «2Гис».
В целом же ситуацию с пробками на дорогах города оба сервиса оценили лишь на 3 балла.
Кроме того, несмотря на многочисленные сообщения о перекрытии дороги, некоторые всё же пытались утром проехать через переправу, в результате водителям пришлось разворачиваться и опаздывать на работу.