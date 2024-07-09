Вопрос с водой в Башкирии становится всё более мутным

Posted Сегодня, 16:35
Published Сегодня, 16:35
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Качество питьевой воды в Стерлитамаке снова стало предметом обсуждения на заседании Общественной палаты. Жители города обеспокоены мутностью поставляемого коммунального ресурса, и члены палаты потребовали от МУП «СтерлитамакВодоканал» объяснений.
Как выяснилось, основная причина проблемы — природный Берхомутский водоисточник, который подвержен влиянию обильных осадков. Директор «СтерлитамакВодоканала» Раэль Рахматуллин сообщил, что в городе ведутся ремонтные работы на Зирганском и Ашкадарском водозаборах, которые могли бы улучшить ситуацию, но они пока не запущены в полную мощность.
Члены Общественной палаты также задали вопросы о работе новых фильтров, установленных по национальному проекту «Чистая вода». Начальник управления ЖКХ Венер Усманов признал, что система дала сбой в течение гарантийного срока, и некоторые элементы вышли из строя. Подрядная организация, которая должна была выполнить ремонт, пока не приступила к работам. В ее адрес направлены претензионные письма, и суд обязал компанию устранить поломку.
Чтобы стабилизировать ситуацию, «СтерлитамакВодоканал» начал увеличивать забор воды из Зирганской скважины и скважины АО «БСК». Это позволит разбавить мутную воду и улучшить ее качество. Раэль Рахматуллин также заверил, что предприятие готово провести перерасчет платежей жителям города, пострадавшим от низкого качества воды. Для этого необходимо обратиться с заявлением.