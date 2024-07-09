Вопрос с водой в Башкирии становится всё более мутным

Члены Общественной палаты также задали вопросы о работе новых фильтров, установленных по национальному проекту «Чистая вода». Начальник управления ЖКХ Венер Усманов признал, что система дала сбой в течение гарантийного срока, и некоторые элементы вышли из строя. Подрядная организация, которая должна была выполнить ремонт, пока не приступила к работам. В ее адрес направлены претензионные письма, и суд обязал компанию устранить поломку.