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Published Сегодня, 14:35

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Updated Сегодня, 14:37

В Уфу вертолетом доставят пострадавшего от отравления в колодце

В Уфу вертолетом доставят пострадавшего от отравления в колодце

9 июля 2024, 14:35
Фото: 1MI
Санитарная авиация доставит в Уфу пациента, отравившегося неизвестным газом в Чекмагушевском районе, сообщает Минздрав Башкирии.

Трагедия произошла в понедельник, 8 июля, когда группа мужчин проводила работы в колодце. Предположительно, они отравились газом, выделяющимся из-под поилки для животных.

В результате происшествия один мужчина погиб, а трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В настоящее время двое пострадавших продолжают лечение в центральной районной больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Санитарная авиация доставит третьего пациента в городскую больницу №21 Уфы, где ему будет оказана специализированная медицинская помощь.

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