В Уфу вертолетом доставят пострадавшего от отравления в колодце

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:37
Updated Сегодня, 14:37
Трагедия произошла в понедельник, 8 июля, когда группа мужчин проводила работы в колодце. Предположительно, они отравились газом, выделяющимся из-под поилки для животных.
В результате происшествия один мужчина погиб, а трое госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.
В настоящее время двое пострадавших продолжают лечение в центральной районной больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Санитарная авиация доставит третьего пациента в городскую больницу №21 Уфы, где ему будет оказана специализированная медицинская помощь.