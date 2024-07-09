В Уфу вертолетом доставят пострадавшего от отравления в колодце

В настоящее время двое пострадавших продолжают лечение в центральной районной больнице, их состояние врачи оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Санитарная авиация доставит третьего пациента в городскую больницу №21 Уфы, где ему будет оказана специализированная медицинская помощь.