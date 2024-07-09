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Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона

В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона

9 июля 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney

В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона

На основе данных Единого ресурса застройщиков Mkset составил рейтинг застройщиков из Республики Башкортостан.

Статистика показывает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, темпы строительства жилой недвижимости в Башкирии продолжают постепенно набирать обороты. Так, по данным Росстата за 2023 год за счет всех источников финансирования введено в действие 43,5 тыс. квартир общей площадью 3315,5 тыс. кв. метров (+8,3% к уровню 2022 г.). При этом застройщики — юрлица ввели в эксплуатацию 1255,9 тыс. кв. метров жилья (+10,1% к уровню 2022 г.). В итоге по объему жилищного строительства среди всех субъектов России Башкортостан находится на 7 месте, среди регионов Приволжского федерального округа — на 2 месте.

Поэтому Mkset решил проанализировать рынок застройщиков, которые сейчас занимаются строительством жилой недвижимости в Башкирии. Отметим, что в рейтинг вошли исключительно девелоперы из республики. В статистике учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф). Для жилых домов учитывается площадь, указанная в проектных декларациях, для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания.

Примечательно, что в итоговый топ-20 попали не только хорошо известные в регионе застройщики, но и компании, которые работают на рынке всего несколько лет, но уже достигли достаточно высоких показателей. Отметим также наличие в рейтинге нескольких девелоперов, которые изначально работали в смежной сфере — например, производили собственные стройматериалы — но так или иначе пришли к решению заниматься строительством.

Фото: mkset.ru

1. ГК «Первый Трест»

Занимается жилой недвижимостью комфорт- и бизнес-класса, а также коммерческой недвижимостью. На счету застройщика — 15 объектов в историческом и географическом центрах города.

2. Инвестиционно-строительный комитет ГО г. Уфа РБ

Один из старейших застройщиков региона (компания основана в 1958 году). Возвел ряд микрорайонов в Уфе (Зеленая роща, Молодежный, Сипайлово и др.). В числе построенных социальных объектов — стадион «Нефтяник», мечеть Ляля-Тюльпан, музей Боевой славы и др.

3. ГК «КПД»

Немногим младше предыдущего застройщика (основан в 1968 году). Специализируется на строительстве жилых комплексов, занимается строительством культурных и спортивных объектов (комплекс «Биатлон», молодежный театр им. Мустая Карима), а также коммерческой недвижимости.

4. ГК «СУ-10»

Имеет 10-летний опыт строительства гражданских жилых комплексов, а также объектов образования, культуры, здравоохранения и торговли.

5. ГК ФСК Архстройинвестиции

Финансово-строительная компания, с 1995 года специализируется на возведении многоэтажных жилых домов и коммерческой недвижимости. С 2013 года ГК «Архстройгрупп» является производителем строительных материалов (кирпичи, окна и витражи).

6. ГСК ПСК-6

33 года на рынке строительства, специализируется на строительстве жилых домов и социальных и производственных объектов.

7. ГК СУ №1

14 лет на рынке строительства, занимается строительством жилой недвижимости, в т. ч. коттеджных поселков, и социальных объектов. В числе последних — реконструкция Башкирского государственного театра кукол со строительством пристроя.

8. ГК Кирпич Холдинг

ГК «КирпичХолдинг» — один из крупнейших производителей керамического кирпича в Башкирии, работает в качестве застройщика с 2020 года. В составе ГК — три завода в Туймазинском, Бакалинском и Чекмагушевском районах республики. Поставляемая продукция используется при строительстве жилых комплексов в Уфе (ЖК «Яркий», «Свобода», «Конди»), Казани (ЖК «Мой Ритм», «Новая тура», «Атмосфера»), Набережных Челнах (ЖК «Притяжение», «Озеро», «Санрайз») и других. Также «КирпичХолдинг» строит из продукции собственного производства многоквартирные дома в Уфе, Туймазах и Октябрьском.

9. ГК СтроиТЭК

Работает с 2009 года. В настоящее время занимается строительством объектов бизнес- и комфорт-класса в историческом центре города.

10. ИСК Агидель-ИнвестСтрой

Работает 21 год. В настоящее время ведет строительство и разрабатывает проекты новых жилых комплексов в микрорайонах Дёма, Черниковка, Инорс, Зелёная Роща, а также в историческом центре Уфы.

Фото: mkset.ru

11. ГК Жилой Квартал

Основана в 2001 году. Застройщик загородной недвижимости в Башкирии. Занимается строительством жилых комплексов, коттеджных поселков, а также проектами комплексного освоения территории.

12. УГАИК

Создано в форме открытого акционерного общества в 1999 году для приобретения жилья в первую очередь по городским социальным ипотечным программам. В свое время выступал инвестором в проектах строительства многоквартирных домов, с 2018 года занимается строительством жилых комплексов.

13. МУП СЗ и ТН г. Уфа

Основан в 2001 году для сопровождения работы отдела технадзора администрации Уфы. В настоящее время также занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, а также строительством и реконструкцией объектов социального назначения — детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и др.

14. ГК Третий Трест

Один из крупнейших застройщиков Башкирии. За свою 90-летнюю историю занимался строительством как жилой недвижимости, так и знаковых социальных объектов, в том числе Дворца Спорта, Телецентра, Госцирка, Дома актёра, стадиона «Динамо» и др.

15. СЗ Новый дом

Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.

16. СЗ Стандарт

Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.

17. СЗ УАМ-СТС

Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.

18. СЗ Стратег

Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.

19. СЗ Гранд Девелопмент

Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.

20. СЗ Ареал

Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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