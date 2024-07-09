В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Статистика показывает, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, темпы строительства жилой недвижимости в Башкирии продолжают постепенно набирать обороты. Так, по данным Росстата за 2023 год за счет всех источников финансирования введено в действие 43,5 тыс. квартир общей площадью 3315,5 тыс. кв. метров (+8,3% к уровню 2022 г.). При этом застройщики — юрлица ввели в эксплуатацию 1255,9 тыс. кв. метров жилья (+10,1% к уровню 2022 г.). В итоге по объему жилищного строительства среди всех субъектов России Башкортостан находится на 7 месте, среди регионов Приволжского федерального округа — на 2 месте.
Поэтому Mkset решил проанализировать рынок застройщиков, которые сейчас занимаются строительством жилой недвижимости в Башкирии. Отметим, что в рейтинг вошли исключительно девелоперы из республики. В статистике учитываются жилые дома и дома с апартаментами, имеющие опубликованные проектные декларации и не имеющие опубликованных разрешений на ввод в эксплуатацию в ЕИСЖС (наш.дом.рф). Для жилых домов учитывается площадь, указанная в проектных декларациях, для домов с апартаментами — площадь апартаментов в общей площади здания.
Примечательно, что в итоговый топ-20 попали не только хорошо известные в регионе застройщики, но и компании, которые работают на рынке всего несколько лет, но уже достигли достаточно высоких показателей. Отметим также наличие в рейтинге нескольких девелоперов, которые изначально работали в смежной сфере — например, производили собственные стройматериалы — но так или иначе пришли к решению заниматься строительством.
Занимается жилой недвижимостью комфорт- и бизнес-класса, а также коммерческой недвижимостью. На счету застройщика — 15 объектов в историческом и географическом центрах города.
Один из старейших застройщиков региона (компания основана в 1958 году). Возвел ряд микрорайонов в Уфе (Зеленая роща, Молодежный, Сипайлово и др.). В числе построенных социальных объектов — стадион «Нефтяник», мечеть Ляля-Тюльпан, музей Боевой славы и др.
Немногим младше предыдущего застройщика (основан в 1968 году). Специализируется на строительстве жилых комплексов, занимается строительством культурных и спортивных объектов (комплекс «Биатлон», молодежный театр им. Мустая Карима), а также коммерческой недвижимости.
Имеет 10-летний опыт строительства гражданских жилых комплексов, а также объектов образования, культуры, здравоохранения и торговли.
Финансово-строительная компания, с 1995 года специализируется на возведении многоэтажных жилых домов и коммерческой недвижимости. С 2013 года ГК «Архстройгрупп» является производителем строительных материалов (кирпичи, окна и витражи).
33 года на рынке строительства, специализируется на строительстве жилых домов и социальных и производственных объектов.
14 лет на рынке строительства, занимается строительством жилой недвижимости, в т. ч. коттеджных поселков, и социальных объектов. В числе последних — реконструкция Башкирского государственного театра кукол со строительством пристроя.
ГК «КирпичХолдинг» — один из крупнейших производителей керамического кирпича в Башкирии, работает в качестве застройщика с 2020 года. В составе ГК — три завода в Туймазинском, Бакалинском и Чекмагушевском районах республики. Поставляемая продукция используется при строительстве жилых комплексов в Уфе (ЖК «Яркий», «Свобода», «Конди»), Казани (ЖК «Мой Ритм», «Новая тура», «Атмосфера»), Набережных Челнах (ЖК «Притяжение», «Озеро», «Санрайз») и других. Также «КирпичХолдинг» строит из продукции собственного производства многоквартирные дома в Уфе, Туймазах и Октябрьском.
Работает с 2009 года. В настоящее время занимается строительством объектов бизнес- и комфорт-класса в историческом центре города.
Работает 21 год. В настоящее время ведет строительство и разрабатывает проекты новых жилых комплексов в микрорайонах Дёма, Черниковка, Инорс, Зелёная Роща, а также в историческом центре Уфы.
Основана в 2001 году. Застройщик загородной недвижимости в Башкирии. Занимается строительством жилых комплексов, коттеджных поселков, а также проектами комплексного освоения территории.
Создано в форме открытого акционерного общества в 1999 году для приобретения жилья в первую очередь по городским социальным ипотечным программам. В свое время выступал инвестором в проектах строительства многоквартирных домов, с 2018 года занимается строительством жилых комплексов.
Основан в 2001 году для сопровождения работы отдела технадзора администрации Уфы. В настоящее время также занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости, а также строительством и реконструкцией объектов социального назначения — детских садов, школ, физкультурно-оздоровительных комплексов и др.
Один из крупнейших застройщиков Башкирии. За свою 90-летнюю историю занимался строительством как жилой недвижимости, так и знаковых социальных объектов, в том числе Дворца Спорта, Телецентра, Госцирка, Дома актёра, стадиона «Динамо» и др.
Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.
Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.
Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.
Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.
Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.
Молодой застройщик, в настоящее время занимается строительством жилого комплекса в Уфе.