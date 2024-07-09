В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона

Примечательно, что в итоговый топ-20 попали не только хорошо известные в регионе застройщики, но и компании, которые работают на рынке всего несколько лет, но уже достигли достаточно высоких показателей. Отметим также наличие в рейтинге нескольких девелоперов, которые изначально работали в смежной сфере — например, производили собственные стройматериалы — но так или иначе пришли к решению заниматься строительством.