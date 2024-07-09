Ребенок тонул на глазах у друзей в Башкирии

По данным Госкомитета РБ по ЧС, четверо подростков купались в реке вечером во вторник, 9 июля, когда 7-летнего мальчика потащило течением. Он зацепился за металлическую трубу, которая торчала из воды рядом с местом купания ребят, пытаясь спастись от сильного потока воды. Другой мальчик пытался спасти тонущего друга, но до него не дотянулся — осталось всего 3 метра. В итоге ребенок ушел под воду во время открытия шлюзов.