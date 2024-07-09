mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
mkset.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 16:02

Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 18:42

Updated Сегодня, 18:42

Ребенок тонул на глазах у друзей в Башкирии

Ребенок тонул на глазах у друзей в Башкирии

9 июля 2024, 16:02
Фото: МЧС по РБ
Продолжаются поиски семилетнего мальчика, который пропал во время открытия шлюзов, сообщает МЧС по РБ.
Сюжет
Дети

По данным Госкомитета РБ по ЧС, четверо подростков купались в реке вечером во вторник, 9 июля, когда 7-летнего мальчика потащило течением. Он зацепился за металлическую трубу, которая торчала из воды рядом с местом купания ребят, пытаясь спастись от сильного потока воды. Другой мальчик пытался спасти тонущего друга, но до него не дотянулся — осталось всего 3 метра. В итоге ребенок ушел под воду во время открытия шлюзов.

На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, которые ведут сотрудники МЧС Башкирии.

Читайте также:
В Башкирии ребенок пропал под водойСбежавшая из дома школьница найдена в рекеПропавшую бабушку нашел рыбак в Башкирии
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Уфа#Дети#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы
Подпишитесь
Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом
Сегодня, 09:10
Как купить в Уфе арбуз и не попасть в больницу
Сегодня, 04:18
Чета Хабировых открыла памятник в Башкирии
Вчера, 18:49
В Башкирии падают доходы предприятий
Вчера, 17:38
Грибная охота в Уфе: как не попасть в тюрьму за сбор редких грибов
Вчера, 13:43
В рейтинг застройщиков из Башкортостана попали ключевые девелоперы региона
Сегодня, 09:13