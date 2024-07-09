В Башкирии открыли и закрыли казино

По версии следствия, в конце весны 2024 года он приобрел у неизвестных оборудование, необходимое для того, чтобы устраивать и проводить азартные игры. В дальнейшем он транспортировал и установил его в доме, который предварительно взял в аренду. К его несчастью, игровой клуб долго не просуществовал. Уже через месяц туда нагрянули правоохранители, изъявшие впоследствии 69 единиц игрового оборудования.