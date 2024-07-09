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Posted 9 июля, 07:31

Published 9 июля, 07:31

Modified 9 июля, 07:52

Updated 9 июля, 07:52

В Башкирии открыли и закрыли казино

В Башкирии открыли и закрыли казино

9 июля 2024, 07:31
Фото: 1MI.
Мужчина, решивший заняться игорным бизнесом в Стерлитамаке, признал вину в совершении преступления, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель Стерлитамака отправится на скамью подсудимых. Его обвиняют в незаконной организации проведении азартных игр. Обвинительное заключение ранее утвердила городская прокуратура.

По версии следствия, в конце весны 2024 года он приобрел у неизвестных оборудование, необходимое для того, чтобы устраивать и проводить азартные игры. В дальнейшем он транспортировал и установил его в доме, который предварительно взял в аренду. К его несчастью, игровой клуб долго не просуществовал. Уже через месяц туда нагрянули правоохранители, изъявшие впоследствии 69 единиц игрового оборудования.

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