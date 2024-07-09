Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого Шакшинского моста

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
В электричках из Уфы и в город, которые стали для многих единственной альтернативой автомобилю, царит настоящий «аншлаг» — вагоны битком набиты пассажирами, и отсутствие кондиционера делает поездку невыносимой.
Переправа будет закрыта для автомобилистов как минимум до 24 июля 2024 года. В качестве альтернативных путей объезда горожанам предложили платный «Восточный выезд» и улицу Пугачева. Однако, уже в первый утренний час пик на этих путях возникли многокилометровые пробки. Ситуацию усугубила и неработающая система автоматической оплаты на «Восточном выезде».
Уфимцы в соцсетях делятся комментариям по поводу переполненных электричек, отмечая некомфортные условия поездки, особенно в жару.
— Вот щас на 17.15 с парковой ехали, ели залезли, ещё и кандер отключили что за мучение людям.
— Людям после такого экстрима ещё весь день работать. А вечером снова — здорово.
— Как хорошо что сессия сдана и не надо в Уфу, — комментируют в соцсетях.