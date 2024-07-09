Уфимцы штурмуют электрички из-за закрытого Шакшинского моста

Переправа будет закрыта для автомобилистов как минимум до 24 июля 2024 года. В качестве альтернативных путей объезда горожанам предложили платный «Восточный выезд» и улицу Пугачева. Однако, уже в первый утренний час пик на этих путях возникли многокилометровые пробки. Ситуацию усугубила и неработающая система автоматической оплаты на «Восточном выезде».