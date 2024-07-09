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Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом

Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом

9 июля 2024, 09:10
Фото: мэрия Уфы
Дорожная система башкирской столицы, судя по всему, не прошла проверку на «прочность» после перекрытия моста через реку Уфу — по крайней мере, в этом уверены водители из Шакши и ряда других районов.

С 9 июля в Уфе перекрыли Шакшинский мост на капитальный ремонт. Переправа будет недоступна автомобилистам ещё как минимум до 24 июля 2024 года.

В первый же утренний час пик на альтернативных путях объезда — платном «Восточном выезде» и улице Пугачёва — возникли многокилометровые пробки. Мало того, на путепроводе по неизвестной причине перестала работать система автоматической оплаты, что усугубило ситуацию ещё сильнее.

— Это только начало. Платка стоит, на Пугачёва — ещё хуже. Выехав в семь утра, простояли полтора часа на Пугачёва, так как на платке был виден затор с моста на Фёдоровке. Завтра и не знай, куда лучше податься. И откуда лучше ехать домой, — поделилась читатель Mkset.

После такой встряски, с которой пропускная способность дорог справилась едва ли, уфимцы делятся в соцсетях своими неутешительными прогнозами.

— Теперь до конца июля пробки будут, — уверен водитель.
— Был платный стоящий «Восточный выезд». Теперь пробка на платный «Восточный въезд». Хоть бы транспондеры наконец включили, — сетует другой горожанин.
— Вот и узнали пропускную способность шлагбаумов. Никакая.
— И через две недели скажут, мы решили продлить закрытие, чтоб ускорить открытие моста))) — иронизирует уфимец.

Не менее острой продолжает оставаться дискуссия о введении бесплатного проезда по путепроводу, несмотря на то, что власти региона уже дали однозначный ответ — отказываться от взимания денег за пользование трассой в Уфе не будут. Чиновники оправдывают это инвестиционным соглашением, условия которого не предполагают таких мер.

— Зачем им плату отменять? Они всë сделали, чтобы всех загнать на платную дорогу! Шакшу перекрыли, Пугачёва перекопали.
— Мост закрыли, чтоб приручить людей ездить по платке.

Впрочем, пыл уфимцев разделяют не все. Горожане указывают недовольным землякам, что с введением бесплатного проезда заторы лишь усугубятся.

— Вы мазохисты что ли? Сами говорите, что пробки, а так туда вообще все ломанутся.
— Никто вам не обязан бесплатный проезд вводить. Нет денег — вперёд на паромы и автобусы, — категорично высказался уфимец.

Не пестрят соцсети и жалобами на городской транспорт. Судя по всему, как минимум в этой части горожане остались хотя бы частично довольно. Напомним, после закрытия моста в городе для нужд жителей Шакши изменили схемы проезда ряда маршруток и увеличили число рейсов для автобусов и электричек.

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