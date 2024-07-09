Уфимцы поставили «двойку» городу за безобразие с Шакшинским мостом

Не пестрят соцсети и жалобами на городской транспорт. Судя по всему, как минимум в этой части горожане остались хотя бы частично довольно. Напомним, после закрытия моста в городе для нужд жителей Шакши изменили схемы проезда ряда маршруток и увеличили число рейсов для автобусов и электричек.