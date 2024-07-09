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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Уфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики

Уфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики

9 июля 2024, 09:29
Фото: 1MI
Мастера смешанных единоборств и депутата Курултая проверит Следственный комитет, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Следственный комитет Республики Башкортостан проверит мастера смешанных единоборств и депутата регионального парламента Джеффа Монсона. Заявление на него подал уфимец, усмотревший на одном из недавних фото спортсмена демонстрацию нацистской символики.

На фото, которое Монсон ранее выложил в соцсетях, он позирует с боксером Роем Джонсоном-младшим. Внимание заявителя же привлек внешний вид Монсона. В частности, как утверждает телеграм-канал, на его футболке изображены запрещенный символ «свастика» с надписью «фашизм тогда», а ниже — звезда Давида с надписью «фашизм сейчас». Вероятно, таким образом боец и депутат Курултая решил обозначить свою позицию по палестино-израильскому конфликту.

Фото: Mash Batash/Telegram

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального управления СК. Мы опубликуем его сразу после получения.

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#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Депутат#Следственный комитет#Джефф Монсон#Нацистская символика#Боец#Палестино-израильский конфликт#Рой Джонсон-младший
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