Уфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Следственный комитет Республики Башкортостан проверит мастера смешанных единоборств и депутата регионального парламента Джеффа Монсона. Заявление на него подал уфимец, усмотревший на одном из недавних фото спортсмена демонстрацию нацистской символики.
На фото, которое Монсон ранее выложил в соцсетях, он позирует с боксером Роем Джонсоном-младшим. Внимание заявителя же привлек внешний вид Монсона. В частности, как утверждает телеграм-канал, на его футболке изображены запрещенный символ «свастика» с надписью «фашизм тогда», а ниже — звезда Давида с надписью «фашизм сейчас». Вероятно, таким образом боец и депутат Курултая решил обозначить свою позицию по палестино-израильскому конфликту.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального управления СК. Мы опубликуем его сразу после получения.