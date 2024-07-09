Уфимец обвинил бойца Монсона в демонстрации нацистской символики

На фото, которое Монсон ранее выложил в соцсетях, он позирует с боксером Роем Джонсоном-младшим. Внимание заявителя же привлек внешний вид Монсона. В частности, как утверждает телеграм-канал, на его футболке изображены запрещенный символ «свастика» с надписью «фашизм тогда», а ниже — звезда Давида с надписью «фашизм сейчас». Вероятно, таким образом боец и депутат Курултая решил обозначить свою позицию по палестино-израильскому конфликту.